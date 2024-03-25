Valilikten yazı geldi! Hatay'da deprem konutları için ek süre verildi
Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem konutu başvurularının 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
Düzenleyen: Sibel Sancaklı - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı