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Haberler > Ekonomi > Valilikten yazı geldi! Hatay'da deprem konutları için ek süre verildi

Valilikten yazı geldi! Hatay'da deprem konutları için ek süre verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Valilikten yazı geldi! Hatay&#039;da deprem konutları için ek süre verildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem konutu başvurularının 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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