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Haberler > Ekonomi > Promosyon başvuruları başladı! Başvuran zamlı alacak

Promosyon başvuruları başladı! Başvuran zamlı alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Promosyon başvuruları başladı! Başvuran zamlı alacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından bankalarda zamlı promosyonlar için start verildi. Başvuru süreci bugün başlıyor. Özel bankaların da bu süreçte promosyon tutarlarını artırmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırılacağını açıkladı. Bankalarda zamlı promosyonlar için başvuru süreci bugün başladı. 

Promosyon için daha önce anlaşanlar için de tutarlarının yükeltilip yükseltilmeyeceği araştırılıyor. Promosyonlar 8 bin ile 12 bin TL olarak güncellendi. Kamu bankalarının otomatik bir şekilde başvuru almaksızın promosyonları yenilemesi bekleniyor. Uzmanlara göre; bunun için banka ile iletişime geçmekte yarar var. 

YARIŞ KIZIŞACAK

Özel bankaların da promosyon tutarlarının kamu bankaları ile paralel şekilde artırılması bekleniyor. Merkez Bankası, sıkı para politikası uygulamak adına gecelik borç alıp verme faizini 3 puan yükseltti. Politika faizi yüzde 50 iken, Merkez Bankası bankalara yüzde 53 oranında borç verebilecek. Bankalara yüzde 53 oranda borç vermesi, bankaların yüzde 53 maliyeti olması anlamına geliyor. Bankalar yüzde 53’lük maliyeti alıp bunu krediye dönüştürüp müşterilerine satacak. Bu kapsamda değerlendirecek olursak bankalar parayı Merkez Bankası’ndan almaktan ziyade, emekli mevduatlarını kendi bünyelerinde 3-4 gün tutarak borç yüklerini azaltabilirler. Bu durum da  sadece kamu bankalarında değil, özel bankalarda da başvuru yoğunluğu olacağı beklentisini oluşturdu. 

YENİ PROMOSYONLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın demiş olduğu üzere 28 Mart tarihinde zamlı promosyon ödemeleri yapılmaya başlanacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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