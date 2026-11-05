Restin bedeli ağır oldu! 'İade yok, git şikayet et' diyen işletme yaptığına bin pişman

Samsun'da bir işletmeden aldığı ürünü geri iade etmek isteyen vatandaşın talebi "Mağazada yüzde 50 indirim var, iade almıyoruz. Git şikayet et" denilerek reddedildi. Mağdur vatandaşın durumu CİMER'e bildirmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. İşletmede yapılan incelemelerde '10 üründe aykırılık' tespit edildi. Bakanlık mağazaya para cezası kesildiğini ve Reklam Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

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Samsun'da bir müşteri ile alışveriş yaptığı mağaza arasında başlayan anlaşmazlık denetimle sonuçlandırıldı.

Mağazadan aldığı ürünü geri iade etmek isteyen vatandaşın talebi "Mağazada yüzde 50 indirim var, iade almıyoruz. Git şikayet et" denilerek reddedildi.

Verilen karşılık karşısında durumu resmi kurumlara taşımak isteyen vatandaş durumu CİMER'e bildirdi. Gelen şikayetin ardından Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

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İŞLETMEDE DENETİM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, vatandaşın şikayetinin ardından Samsun Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin işletmede denetim gerçekleştirdiğini duyurdu.

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10 ÜRÜNDE AYKIRILIK: PARA CEZASI UYGULANDI

Şikayete konu olan işletmede 2 Kasım'da yapılan denetimlerde 10 ürünün yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edildi.

Denetimlerde; 400 adet kırtasiye, temizlik ve züccaciye ürünü incelendi. 10 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ne aykırılık tespit edilerek işletme hakkında idari para cezası uygulandı.

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REKLAM KURULUNA SEVK EDİLDİ

İşletmede ayrıca 5 üründe indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmediği, kampanya öncesi fiyatların ise ispatlanamadığı belirlendi.

Kaplan, ilgili işletmenin Reklam Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

"DİLEĞİ GERÇEK OLDU"

'Git nereye şikayet edersen et' devrini kapatacaklarının altını çizen Kaplan, "Tüketicimizin hakkını korumak için Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi benim baba ocağım olan Samsun'da da görev başındayız. Tüm hemşehrilerime selamlarımla" dedi.

Kaplan, "Vatandaşa 'Git şikayet et' diyen işletmenin dileği gerçek oldu. Vatandaş şikayet etti, CİMER bize yönlendirdi, Bakanlığımız gereğini yaptı" dedi.

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