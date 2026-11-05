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Ekonomi

Emekli maaşları, fon tasfiyesi, yurt dışına kaçırılan paralar... Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

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Emekli maaşları, fon tasfiyesi, yurt dışına kaçırılan paralar... Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Başlık ResmiEmekli maaşları, fon tasfiyesi, yurt dışına kaçırılan paralar... Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de yaptığı sunumda emekli maaşları, fon tasfiyesi, yurt dışına kaçırılan paralar ve sermaye piyasalarında atılacak adımlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emekliler için bütçeden kaynak ayrıldığını belirten Şimşek, fon tasfiyesinde ise şu ana kadar 130,2 milyar TL ödeme yapıldığını söyledi. Şimşek, fon vurgununda yurt dışına kaçırılan paraların iadesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yaptı.

EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME

Emekli maaşlarına yapılması beklenen iyileştirmeyle ilgili konuşan Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz." dedi.

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FON TASFİYESİ

Fon tasfiyesindeki sürece değinen Şimşek, "108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye toplam 1130,2 öilyar T 30,2 milyar TL ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşları, fon tasfiyesi, yurt dışına kaçırılan paralar... Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Başlık ResmiEmekli maaşları, fon tasfiyesi, yurt dışına kaçırılan paralar... Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

YURT DIŞINA KAÇIRILAN PARALAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlere yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Şimşek, söz konusu kazançlarla bağlantılı mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik girişimlerin devam ettiğini söyledi.

Şimşek, "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürüyor. 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacaktır." şeklinde konuştu.

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SERMAYE PİYASALARINDA YENİ ADIMLAR ATILACAK

Sermaye piyasalarında yatırımcı güvenini güçlendirmeye yönelik yeni adımlar atılacağını da açıklayan Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamaya yönelik ilave düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.

Şimşek, ilgili kurumların üzerinde çalıştığı düzenleme taslağında manipülasyona karşı yaptırımların artırılmasına ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesine odaklanıldığını ifade etti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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