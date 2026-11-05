100 milyar dolarlık yatırım için kollar sıvandı! Enerjide hedef sıfır dışa bağımlılık

COP31 öncesi Türkiye'nin Milli Enerji 2040 vizyonunu açıklayan Bakan Alparslan Bayraktar, 2040'ta rüzgar ve güneşte 175 bin megavat kurulu güç hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklayan Bayraktar, "Hedefimiz 2049 yılında enerjide sıfır dışa bağımlılık." dedi.

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Türkiye, dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zirve öncesi Türkiye'nin 'Milli Enerji 2040' vizyonunu bugün dünyaya ilan etti. Daha az enerjiyle daha çok üreten bir Türkiye hedefinin olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, enerjide elektriğin önemine dikkat çekti. Bayraktar, 2040 hedefinin yüzde 36 elektrikleşme olduğunu söyledi.

"YILLIK 15 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMA İHTİYAÇ VAR"

Enerji verimliği ve elektrikleşme konularına yatırımın her zamankinden daha fazla olacağını belirten Bayraktar, "Bu geçtiğimiz 10 yıl önce 1 milyar dolardı, şimdi 3,5 milyar doları buldu. Önümüzdeki süreçte yıllık 15 milyar dolar hem elektrikleşme hem de enerji verimliği için yatırıma ihtiyacımız var. Bunlarla beraber enerji yoğunluğunu biz 2025-2040 döneminde %40 azaltmayı düşünüyoruz. Yani dediğim gibi daha az enerjiyle daha çok üreten bir Türkiye olacak. Bunun bize kümülatifte tasarruf kazancı yaklaşık 240 milyar dolar oluyor. Ama dediğim gibi bu ekonominin her alanında olması lazım. sadece enerjiden bahsetmiyoruz. Hayatımızın her alanında sanayiden tarıma ulaştırmaya kadar bütün alanlarda bunu yapmaya hedefliyoruz." dedi.

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Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz daha elektrik özelinde söyleyecek olursak Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ne kadarlık bir kurulu gücü olacak? Bugün 2025 rakamı itibariyle 123 bin megavatlık kurulu gücümüz 2040'a geldiğimizde yaklaşık 160 megavatlık bir artışla yani bugüne kadar yaptığımızın 1, 1,5 katını önümüzdeki 13, 14 yılda yapmamız gerekiyor. 281 bin megavata çıkacak. Bunun içerisinde yenilenebilir oranı ise yüzde 63'ten yüzde 77'ye gelecek. İhtiyacımız olan yatırım tutarı yaklaşık 190 milyar dolar. Dolayısıyla çok büyük bir finansman ihtiyacını da burada belirtmekte fayda var. Bunun içerisinde elbette ki sadece yenilenebilir enerjiden bahsetmiyoruz. Bunun yanı sıra nükleer enerji, termik santraller, biyokütle santralleri, jeotermal santralleriyle beraber. Ama şunu ifade edebilirim, bu 190 milyarın yaklaşık %95'i sıfır emisyonlu veya düşük emisyonlu yani başta yenilenebilir olmak üzere enerji kaynaklarına yapacağımız yatırım anlamına geliyor.

Tabii bunu söylerken bu 123 bin megavatın içerisinde şimdi burada değişik alanlarda yatırımları olan iş dünyası temsilcileri de var. Mevcut santrallerimizi de elbette ki hayatta tutmamız lazım. Onlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bir taraftan doğalgaz santrallerimiz, işte kapasite destek mekanizmasıyla, yerli kömür santrallerimize alım garantileriyle, kapasite mekanizmalarıyla da bu resmin içerisine tutmamız gerekiyor. Yani bizim kaybedecek bir megavatımız dahi yok."

100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Rüzgar ve güneşte 2040 hedeflerini açıklayan Bayraktar, "Biz COP29'a Bakü'ye giderken ve Bakü'de Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin o günkü kurulu gücünün dört katına hedef koymuştu. Yani 30 bin megawattlık rüzgar ve güneşte 120 bin megawatt. Şimdi bugün yaklaşık 44-45 bin megawattlara geldik. Dört kat hedefimizi koruyoruz. 2040'da Türkiye inşallah 175 bin megawattlık rüzgar ve güneş kurulu gücüne gelecek. Offshore rüzgar buna dahil edebilirsiniz. Yatırım tutarımız yaklaşık 100 milyar dolar. " dedi.

"HEDEF ENERJİDE SIFIR DIŞA BAĞIMLILIK"

Enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye'nin enerji ithalatı 90 milyar dolar. Bu kadar parayı her sene yurt dışına ödeyince cari açık oluşuyor. Enerji ithalat faturamızı düşürmemiz gerekiyor. Bu programda da göreceğimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak politikaları uygulayacağız. Yüzde 68'lik enerji dışa bağımlılığını yüzde 48'e indirdiğimizde car açık sıfırlanıyor. 2030'larda yüzde 50'nin altına indirme hedefimiz var. Hedefimiz 2049 yılında enerjide sıfır dışa bağımlılık. " ifadelerini kullandı.

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