Vize başvuruları artıyor! Son 5 yılda talep ikiye katlandı

Türkiye’den yurt dışına seyahat talebinde yaşanan artışla birlikte, çeşitli ülkeler için yapılan vize başvuruları her zamankinden daha yüksek hacimlere ulaştı.

ÖMER ŞEN İSTANBUL - Ancak her yıl milyonlarca kişinin farklı ülkelere seyahat etmek için yaptığı vize başvurularının bir kısmı ise eksik evrak, yanlış bilgiler veya diğer sebeplerle reddedilebiliyor.

Başvurularla birlikte ret sayılarının artması ise bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıları da ortaya çıkarıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Müdürü Sertan Aslantürk “Başvuruyu geciktirmek, yalnızca gecikme riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda başvuru sahiplerinin aciliyetlerini kötüye kullanmak isteyen dolandırıcıların da hedefi hâline getirebilir” diyerek vize başvurularının doğru ve eksiksiz evraklarla erken yapılmasına dikkat çekti.

Çevrimiçi vize başvurularında suistimal ve bot başvuruları engellemek için yapay zekâdan faydalandıklarını anlatan Aslantürk, VFS Global’in müşterilerine kapıda vize, premium lounge, form doldurma yardımı ve prime time gibi özel başvuru hizmetleri verdiğini de kaydetti.

Küresel vize başvuru şirketi VFS Global’in verilerine göre 2024 yılında, Türkiye’de yapılan vize başvurularında 2023’e kıyasla %36,5 artış yaşandı. 2023 yılında küreselde toplam vize başvurusu yaklaşık 110 milyon iken, bu sayının 2028’de yaklaşık 185 milyona ulaşması bekleniyor. Son beş yıldaki artış ise yüzde 118’i aştı. Türkiye’den vize için başvurulan popüler destinasyonlar ise; Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık olarak sıralanıyor. Yıllık uluslararası seyahat eden kişi sayısı nın 2028’de 1,8 milyara çıkması öngörülürken vize pazarının ise %63-65’i hâlâ dış kaynak kullanılmadan hükûmetlerce yürütülüyor.