Schengen engeli Türkiye’ye yaradı! İstanbul fuar merkezi hâline geliyor

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü vize engeliyle birlikte Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde fuarların ciddi kan kaybettiğini belirterek, “Türkiye’de düzenlenen mobilya, gıda, tarım, mermer, plastik, ambalaj, ev eşyaları ve züccaciye gibi fuarlar, bölgesinde bir ya da iki numaraya yerleşti” dedi.

ÖMER TEMÜR - Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelere uyguladığı vize engeli Türk fuarcılık sektörüne yaradı. Avrupa’daki fuarlara katılamayanlar soluğu Türkiye’de alırken İstanbul’da düzenlenen fuarlar Avrupa’nın bir ya da iki numaralı fuarları hâline geldi.

AB verilerine göre, 2024 yılında Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ülke 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla Çin oldu. Türkiye 1 milyon 173 bin 917 ile ikinci sıraya yerleşirken, Hindistan 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14,5’i reddedilirken, 2024’te Avrupa genelindeki ortalama ret oranı ise yüzde 14,8 oldu. AB ile Türkiye arasında uzun süredir gündemde olan vize muafiyeti konusu ise hâlâ çözüme kavuşmuş değil.

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Vize engeli sadece vatandaşları değil iş dünyasını da olumsuz etkiliyor. Avrupa ülkelerinde düzenlenen fuarlara katılan Türk iş adamları stant açmasına rağmen “ret” yiyor. İş adamı vize alsa da şirket yetkilileri ya da stant görevlileri çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Afrika ülkeleri başta olmak üzere üçüncü dünya ülkeleri de aynı uygulamaya maruz kalıyor. Hâl böyle olunca bu ülkeler soluğu Türkiye’de alıyor.

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü üçüncü dünya ülkelerine uygulanan vize engelinin Türk fuarcılık sektörüne olumlu yansıdığını belirterek “Schengen engeli sebebiyle Avrupa’da fuarlar gerilemeye başladı. Özellikle MENA bölgesinde Türkiye ve İstanbul’da düzenlenen fuarlar inanılmaz büyüdü. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen ziyaretçi ve iş adamlarının Almanya, İtalya, Fransa’daki fuarlarda stant açmasına rağmen vize alamaması Türkiye’ye yöneltti. Batı ülkelerinde fuarlar kan kaybederken şu an İstanbul’da düzenlenen fuarlar Avrupa’nın bir ya da iki numaralı fuarları hâline gelmeye başladı. Özellikle mobilya, gıda, tarım, mermer, plastik, ambalaj, ev eşyaları ve züccaciye sektörleri çok güçlü fuarlar olmaya başladı. İnşallah bu durum böyle devam eder” dedi.