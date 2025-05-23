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Schengen başvurusu yapacaklar dikkat! En çok ret ve onay veren ülkeler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Schengen başvurusu yapacaklar dikkat! En çok ret ve onay veren ülkeler belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AB'nin yayınladığı 2024 Schengen vizesi istatistiklerine göre, yapılan her 100 başvurudan 15'i reddediliyor. Öte yandan en çok ret veren ülkeler ile en az reddeden ülkeler de belli oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) yayınladığı 2024 Schengen vizesi istatistiklerine göre Türkiye'den giden 100 başvurudan 15'i reddediliyor. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den yapılan Schengen başvurusu sayısı 1.173.917 oldu. Başvurulardan 993.875'ine olumlu dönüş olurken, 180 binden fazla kişinin vize reddi alması dikkat çekti.

EN ÇOK RET VEREN ÜLKE

EKOL TV'nin haberine göre, Türkiye'den yapılan başvuruları en çok ret veren ülke 20 başvurudan 7'sine olumsuz dönüş yapan Danimarka oldu.

Danimarka'yı, Litvanya ve İsveç takip etti.

EN KOLAY VİZE VEREN ÜLKE

Türkiye'den yapılan başvuruları en az reddeden ülke ise  yüzde 2.9 ret oranıyla Portekiz oldu. Romanya,  yüzde 3.9'luk oran ile en az ret veren 2. ülke oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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