Avrupa ülkesi bir ilki gerçekleştirecek: Projenin yüzde 70'i Türk katkısı!

Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacmi son dönemde 7 milyardan 12 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Özellikle Türk şirketlerin Polonya'daki yenilenebilir enerji yatırımları ve Gdansk Körfezi'nde inşa edilen yüzde 70’i Türk katkılı ilk yüzer LNG terminali projesi ile iki ülke enerji güvenliği ve ticari ilişkilerini derinleştiriyor.

Türkiye’nin Avrupa, Afrika ve Asyalı ülkelerle gerçekleştirdiği ticari işbirlikleri sürüyor.

Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Ercan Duman, Türkiye ile Polonya arasında otomotiv parçalarından otomotive, kimyasallardan müteahhitliğe ve savunmaya kadar çeşitli sektörlerde ticaret yapıldığını belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDA REKOR TİCARET HACMİ

Duman, Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Başbakanı Donald Tusk arasında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti.

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Bu hafta, İstanbul’da dördüncüsü düzenlenen Polonya-Türkiye Ekonomik Forumu’nun odağında yeşil teknolojiler ve enerji dönüşümü yer aldı.

Polonya’nın Baltık ülkelerine ve diğer büyük pazarlara açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Duman, ülkenin kişi başına düşen gayrisafi milli gelirini hızla artırarak “18 bin dolara ulaştığını ve gelişmekte olan ülke konumundan gelişmiş ülke statüsüne geçtiğini” söyledi.

12 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Duman, söz konusu iş birliğiyle ilgili “Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacmi çok kısa sürede 7 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi ve bu eğilim devam ediyor” dedi.

İki ülke arasında ticaret yapan çeşitli önde gelen sektörlerin bulunduğunu belirten Duman, savunma, bilişim ve lojistik alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

“Güzellik çeşitlilikte yatıyor” diyen Duman, “Ticaret dengesi açısından bakıldığında, ihracatımız daha yüksek ve denge Türkiye lehine” ifadelerini kullandı.

RUS GAZINA OLAN BAĞIMLILIK AZALACAK

Enerji konusunda Türkiye ile Polonya’nın benzer bir yaklaşımı paylaştığını belirten Duman, Polonya’nın Rus gazına olan enerji bağımlılığını azaltma ve enerji güvenliğini sağlama yönünde çalıştığını, yenilenebilir enerjiye önem verdiğini vurguladı.

“Türkiye, çeşitliliği sağlamak için hem yenilenebilir enerjiye hem de konvansiyonel enerjiye yatırım yapıyor, bu da iş birliği açısından önemli alanlar sunuyor” dedi.

Duman, ayrıca “Buna bazı örnekler de var; örneğin, Türk firması Kalyon Enerji, Polonya tarafından finanse edilen bir yenilenebilir enerji projesini tamamladı” ifadelerini kullandı.

Enerji iş birliğine bir diğer örnek olarak, şu anda Gdansk Körfezi’nde inşa edilmekte olan yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali ortak girişimini gösteren Duman, “Bu terminal tamamlandığında, Polonya’daki ilk yüzer terminal olacak” dedi.

YÜZDE 70'İ TÜRK KATKISI

“Projeye ilişkin anlaşma bu yıl imzalandı; yürütme tasarımı, ekipman tedariki ve inşaat sürecini kapsıyor. Projenin kara kısmını Polonyalı firmalar üstlenirken, projenin yüzde 70’i Türk katkılarıyla gerçekleştiriliyor” diye ekledi.

İki ülkenin ortak hedeflerinin çeşitliliği artırmak, enerji güvenliğini sağlamak ve bağımlılığı azaltmak olduğunu vurgulayan Duman, bu tür iş birliği örneklerinin yeni iş birliklerine ilham vermesi gerektiğini söyledi.