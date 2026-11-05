Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Dünya İçin Lazım” projesi kapsamında 40 ton elektronik atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı, çevre eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaştı.

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Teknolojik ürün kullanımı ile birlikte e-Atık miktarı da hızla artıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun öngörüsüne göre dünyadaki toplam atıkların yalnızca yüzde 2’sini oluşturan elektronik atıklar, tehlikeli atıkların yüzde 70’ini oluşturuyor. Ancak bu atıkların uygun yöntemlerle geri dönüştürülmeleri hâlinde yılda 62,5 milyar doların üzerinde ekonomik değer oluşturma potansiyeli bulunuyor.

Çalışmalarını daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle yürüten Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dünya İçin Lazım” projesiyle elektronik atıkları ekonomiye kazandırıyor. Tuzla’da faaliyet gösteren Ouno Green Campus’te gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 40 ton e-Atık geri dönüştürülürken, doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaşıldı.

Vodafone bugüne kadar 40 ton e-atığı geri dönüştürdü: En tehlikeli atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 2026’nın Türkiye açısından özel bir yıl olduğuna dikkat çekerek, ülkenin COP31’e ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Sıfır atık, gençlik ve eğitim başlıklarının iklim mücadelesinde önemli yer tuttuğunu belirten Süel “İklim krizinin çözümü sadece teknolojiyle, geri dönüşümle ya da eğitimle mümkün değil. Kalıcı dönüşüm için bunların birlikte çalışması gerekiyor. Dünya İçin Lazım projesi, COP31’in öne çıkardığı temaları tek bir uygulamada buluşturuyor. Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmakla yetinmeyip çocukların ve gençlerin çevre farkındalığını artıracak eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu bir davranış dönüşümü projesi, bir farkındalık hareketi, gelecek nesillere bir yatırım.” dedi.

Proje kapsamında geri dönüştürülen 40 ton e-Atığın, bir hanenin 71 aylık elektrik tüketimine eş değer tasarruf sağladığını dile getiren Süel, bu miktarın 345 yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon salımına karşılık geldiğini söyledi.

Geri dönüşüm sayesinde yaklaşık 200 bin litre suyun ağır metallerle kirlenmesinin önüne geçildiğini ve 10 bin metrekare tarım arazisinin verimliliğinin korunduğunu belirten Süel, eğitimlerle ulaşılan 87 bin kişinin 57 binini çocukların oluşturduğunu aktardı. Süel, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırımın 4,56 TL’lik sosyal değer ürettiğini de kaydetti.

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