Fon soruşturmasında bugüne kadar yapılan tahsilatın boyutunu Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı. Gönüllü iade kapsamında 95 kişiden 45,36 milyar lira geri alındığını belirten Gürlek, yurt dışına çıkarılan yaklaşık 13 milyar liranın da dondurulduğunu bildirdi. İşte detaylar...

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Vurgunda dudak uçuklatan rakam! Akın Gürlek tek tek açıkladı, 95 kişiden 45,36 milyar lira tahsil edildi

11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Adalet Bakanlığını ilgilendiren önemli kararlar alındığını belirten Gürlek, bunlardan birinin Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören yasal düzenleme olduğunu bildirdi.

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Kanun taslağına ilişkin hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve düzenlemenin yasalaşması için ilgili sürecin başlatıldığını aktaran Gürlek, çalışmaların öncelikli hedefinin finansal piyasalarda yatırımcı haklarını korumak ve istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

Finansal piyasalara yönelik müdahalelerin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, düzenlemeyle kötüye kullanım ve art niyetli girişimlere karşı uygulanacak cezaların da açıkça ortaya konulacağını ifade etti.

Taslağın TBMM'de kabul edilmesinin ardından sermaye piyasalarında otokontrol sisteminin güçleneceğini kaydeden Gürlek, yatırımcıların güven içinde işlem yapmasının ve vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Vurgunda dudak uçuklatan rakam! Akın Gürlek tek tek açıkladı, 95 kişiden 45,36 milyar lira tahsil edildi

FON SORUŞTURMASINDA 638 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Fon soruşturmalarındaki güncel adli süreçlere ilişkin de bilgi veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda toplam 638 şüphelinin bulunduğunu açıkladı. Şüphelilerden 138'inin tutuklu olduğunu, 300 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını belirten Gürlek, 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu bildirdi.

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Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ile 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulduğunu ve banka hesaplarının bloke edildiğini aktaran Gürlek, yurt dışına çıkarıldığı tespit edilen yaklaşık 13 milyar liranın dondurulduğunu söyledi. Söz konusu paranın Türkiye'ye iadesi için uluslararası adli işbirliği kapsamında gerekli girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Vurgunda dudak uçuklatan rakam! Akın Gürlek tek tek açıkladı, 95 kişiden 45,36 milyar lira tahsil edildi

95 KİŞİDEN 45,36 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ

Gönüllü iade ve geri kazanım sürecinde yapılan tahsilatın miktarını da açıklayan Gürlek, bugüne kadar 95 kişiden toplam 45,36 milyar lira tahsil edildiğini bildirdi.

Yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılan kaynakların geri getirilmesi için Adalet Bakanlığının gerekli adımları attığını belirten Gürlek, yaklaşık 13 milyar liranın Türkiye'ye iadesi konusunda ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların süreci titizlikle yürüttüğünü belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

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FON SORUŞTURMASINDA İDDİANAME AŞAMASINA GELİNDİ

Soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasının ana omurgasının tamamlandığını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulunun suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanları doğrultusunda yeni isimlerin ortaya çıkması halinde soruşturmanın genişletileceğini belirten Gürlek, iddianame yazım aşamasına gelindiğini bildirdi.

Şüphelilerin bir an önce mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacaklarını ifade eden Gürlek, soruşturmada manipülasyon yapanlarla iyi niyetli yatırımcıları birbirinden ayırmak konusunda hassas davrandıklarını vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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