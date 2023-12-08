Wall Street firması Citi'den resesyon uyarısı: 2024 için fazla iyimser olmayın

8 Aralık 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:48

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bazı bankalar 2024'te bir "altın kilit" senaryosuyla piyasalarda güçlü bir toparlanma bekliyor ancak Wall Street firması Citi, bu senaryonun "fazla iyimser" olduğunu söyledi. Gelecek yılın ikinci döneminde piyasaları olumsuz etkileyecek bir resesyonun (durgunluk) başlayacağını tahmin eden firma, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"FAİZ ARTIŞI DURGUNLUĞA YOL AÇABİLİR"

Konuyla ilgili Çarşamba günü bir not yayınlayan Citi ABD baş ekonomisti Andrew Hollenhorst, "İlk işaretler politika faiz oranlarında son iki yılda yaşanan hızlı artışın gelecek yıl resesyona yol açacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"FED TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN FAİZ İNDİRECEK"

Resesyon hesaba katıldığında bile çekirdek enflasyonun 2024'ün tamamı için yüzde 2 hedefinin üzerinde kalabileceğini söyleyen Hollenhorst, "Temel senaryomuzda Fed, Temmuz ayından itibaren gelecek yıl faiz oranlarını 100 baz puan indirecek" değerlendirmesinde bulundu.

FED BAŞKANI POWELL'DEN FAİZ MESAJI

2 Aralık'ta yaptığı konuşmayla, Fed'in faiz indirimine başlayıp başlamayacağı konusundaki soru işaretlerini yanıtlayan Powell, "Gevşeme için henüz erken" mesajı verdi.

Para politikasında yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşıldığı sonucuna güvenle varmak ve politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olduğunu belirten Powell, gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlayacağını tahmin ettiklerini belirten Powell, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı sıkı tutmaya güçlü bir şekilde kararlı olduklarını vurguladı.