Yabancı yatırımcıdan TL varlıklara hızlı giriş: Hazine tahvillerine talep rekor kırdı

6 Aralık 2023 09:04 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 09:06

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ekonomim

Seçimlerden bu yana ekonomi yönetiminde normalleşme politikaları meyvelerini hızla vermeye başladı. Merkez Bankası'nın, Kasım ayında politika faizini piyasanın beklentisinin üzerinde artırarak enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceği sinyalini vermesi, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS'nini hızla düşmesinin ardından yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisi arttı. Son 4 yılda TL varlıklardan 70 milyar dolar seviyesinde çıkış yapan yabancı yatırımcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği tahvil ihalelerine rekor talep gösterdi.

TÜRKİYE'YE 500-600 MİLYON DOLAR GİRİŞ YAŞANDI

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre Türkiye'ye geçen hafta yabancı yatırımcıdan 500-600 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. Bankacılık sektörü kaynaklarının aktardığına göre yabancının TL varlıklarına yönelişinde uluslararası yatırım bankası JP Morgan iki devlet tahvilini bono endeksine eklemesi etkili oldu. Yabancının net giriş rakamı yarın açıklanacak olan Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerinde görülecek.

TAHVİL İHALELERİNE YÜKSEK TALEP

Bunun yanı sıra pazartesi düzenlenen iki yıllık tahvil ihalesine ise çok yüksek bir yabancı yatırımcı talebi oldu. Talep dünkü ihale öncesinde 10 yıllık tahvil faizlerine de etki etti. Böylece tüm gösterge tahvil faizlerinde düşüş yaşandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizi cumaya göre 153 baz puan, 10 yıllık gösterge tahvil faizi 90 baz puan geriledi. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 38,34’i indi.

10 yıllık gösterge tahvil faizi ise dün yeni rekorlara imza attı. İhale öncesi rekabetçi olmayan teklifl ere satışta bankaların talebi 37 milyar 388,2 milyon lira oldu. 10 yıllık tahvil ihalesi öncesi kamuya 5 milyar lira, piyasa yapıcı bankalara ise 10 milyar liralık net satış yapıldı. İhalede net satış 14.55 milyar lira gerçekleşti. İhale ve ROT satışlarla birlikte ihalede toplam satış 29.55 milyar liraya ulaştı. İhalede ortalama bileşik faiz ise yüzde 26,87 oldu. Bir önceki 10 yıllık tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz oranı yüzde 31,98 seviyesindeydi.

BORÇLANMA HEDEFİ AŞILDI

Dünkü 4 yıllık TLREF’e endeksli tahvil ihalesi öncesinde ise kamuya satış gerçekleşmezken piyasa yapıcılarına 5 milyon lira net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 15 milyar 901 milyon TL oldu. İhalede ise 8.43 milyar liralık satış yapılırken dönemsel faiz ise yüzde 7,91 oluştu. Böylece Hazine dünkü iki ihalede 42.98 milyar liraya ulaştı. Önceki günkü 2 yıllık tahvil ihalesinde net satış 14.6 milyar lira seviyesindeydi. İki günde 57.58 milyar liralık satışla 45 milyar lira olan aralık ayı iç borçlanma hedefini hayli aştı.

YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDECEK

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların devlet tahvillerindeki payı 24 Kasım itibariyle yüzde 0,93 seviyesinde. Bu geçmiş yollardaki seviyenin o kadar altında ki piyasa uzmanları ne kadarlık bir giriş yaşanabileceğine ilişkin tahmin yapmakta zorlanıyor. Bilgi veren bir bankacılık kaynağı, tahvilde yabancı payının yüzde 1’in altında olmasının gidecek çok yer olduğunun işareti olduğunu belirtirken, bir diğer piyasa uzmanı ise son 4 haftadır küçük de olsa tahvil tarafına yabancı girişi gözlendiğini hatırlattı. Bilgi veren aynı uzman Merkez Bankası'nın döviz satış ihtiyacının azalmasının da yabancı girişine işaret ettiğini, böylece Merkez Bankası’nın rezerv biriktirebildiğini vurgulayarak ekonomi politikalarının etkisiyle yabancı girişinin devamının geleceğini dile getirdi.

SERMAYE GİRİŞLERİ HIZLANDI

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medyada yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın son iki haftada nette 5.6 milyar dolar döviz alımı yapmış olduğunun görüldüğünü belirterek "Cari işlemler fazlası verilen bir dönem olmadığına göre, sermaye girişlerinin hızlandığı çıkarımını yapabiliriz. Muhtemelen yurtdışı swap girişlerinden kaynaklanıyor" diye yazdı.