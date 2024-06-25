Yabancılardan dikkat çeken tahminler! Dolar tarihî zirveye yaklaştı

Dolarda son dakika! 25 Haziran dolar fiyatı 32,93 TL’den güne başladı. Böylece kur, tarihî zirve 33,00 TL’ye yaklaştı. Son günlerde “carry trade” işlemlerinde tersine hareketlilikle birlikte kurda kontrollü yükseliş yaşandığını aktaran JP Morgan, dolar için yıl sonunda 35,50 TL hedefini öngörüyor. Bank Of America ise 2024’ün 38,00 TL’den tamamlanabileceğini tahmin ediyor. Piyasalar, perşembe günü TCMB’nin kararlarını bekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında son 1,5 haftalık süreçte sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Bu süreçte doların 33,00 TL’ye doğru hareketlendiği ve son 3 ayın zirvelerine yöneldiği görülüyor.

‘Carry Trade’ olarak bilinen ve çoğu zaman günlük vadede gelen çok kısa vadeli yabancı sermaye giriş ve çıkışları, döviz kurları üzerindeki hareketlilikte bir miktar etkisini göstermeye başladı. Son olarak geçen hafta ABD’li Citibank tarafından “TL long” (dolar sat-TL al) tavsiyenin durdurulması, kurlardaki sınırlı hareketi de beraberinde getirdi.

25 HAZİRAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 25 Haziran 2024 dolar fiyatı 32,93 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 32,82 – 32,96 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Dolar, bankalar arası piyasada 12 Nisan’da test ettiği 33,02 zirvesine de oldukça yaklaştı.

Öte yandan Euro sabah saatlerinde 35,37 TL ve İngiliz Sterlini de 41,81 TL’den satılıyor.

YABANCILARDAN DİKKAT ÇEKEN HEDEFLER

ABD’li yatırım bankası JP Morgan; Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin “kontrollü bir yükselişe” işaret ettiğini, “carry trade” akımlarındaki sıkışmadan kaynaklanan son durumun TCMB tarafından yönetilebileceğini bildirdi. JP Morgan’ın yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,50 TL’de bulunuyor.

Öte yandan Bank Of America tarafından açıklanan son raporda ise dolar/TL’nin 2024 yılını 38,00 TL’den tamamlayabileceği öngörüldü.

Her iki kurumun ortalaması dikkate alındığında 36,75 TL seviyesi ortaya çıkıyor. Söz konusu beklenti, dolarda, yıl sonuna kadar ortalama yüzde 11,50 civarında bir artışın yaşanabileceğini öngörüyor.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Bu arada dikkatler bir yandan da TCMB’ye çevrildi. Piyasalar, bu hafta perşembe günü TCMB’nin faiz kararına odaklandı. Her ne kadar faizlerde değişiklik beklenmese de alınacak kararların yansımaları takip edilecek. Son dönemde özellikle “TCMB’nin ne zaman faiz indirimlerine başlayabileceği” konusu gündemde yerini aldı.

TÜRK LİRASI MI DOLAR MI?

JP Morgan, TCMB politika faizinin yıl sonunda yüzde 45’te ve Bank Of America da yüzde 48’de olacağını tahmin ediyor. Her iki kurum da “sınırlı faiz indirimi” beklentisini raporlarken; analistler, yıl boyunca TL getirisinin, dolara göre güçlü kalmaya devam edeceği ve TÜFE ile rekabet halinde olacağı görüşünü dile getiriyor.