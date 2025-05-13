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Yabancıların nisanda en çok aldığı ve sattığı hisseler! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yabancıların nisanda en çok aldığı ve sattığı hisseler! 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar nisan ayında, 194 milyon 922 bin dolarlık net alım yaptılar. Aselsan, Türk Hava Yolları, BİM Mağazacılık, Akbank ve Turkcell yabancının en fazla alım yaptığı ilk 5 hisse olurken; Koç Holding, Pegasus Hava Yolları, Garanti Bankası, TAV Havalimanları Holding ve Ford Otosan ise en fazla satış yaptıkları ilk 5 hisse olarak öne çıktı.

Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı yatırımcılar, 2024 yılı Nisan ayında 194 milyon 922 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yılın ilk çeyreğinden sonra yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden artış gösterdiği dikkat çekti.

Yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisseler arasında savunma sanayi, havacılık, perakende ve bankacılık sektörleri öne çıktı. Öte yandan bazı büyük ölçekli şirketlerde ise dikkat çeken satışlar yaşandı.

En Fazla Alım Yapılan HisselerEn Fazla Satış Yapılan Hisseler
1. ASELSAN1. Koç Holding
2. Türk Hava Yolları2. Pegasus Hava Yolları
3. BİM Mağazacılık3. Garanti Bankası
4. Akbank4. TAV Havalimanları Holding
5. Turkcell5. Ford Otosan

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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