Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yapay zeka tecrübesi IBM'in gelirini artırmaya devam ediyor

Yapay zeka tecrübesi IBM'in gelirini artırmaya devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yapay zeka tecrübesi IBM&#039;in gelirini artırmaya devam ediyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin ünlü teknoloji devi IBM, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 2 artışla 15,8 milyar dolara çıkarttı. Şirketin CEO'su Krishna, şirketlerin kurumsal yapay zeka konusunda IBM'e güvendiğini belirtti.

IBM, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 15,8 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,8 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,72 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,96 dolara yükseldi.

IBM'in finansal sonuçları, söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yapay zeka tecrübesi IBM'in gelirini artırmaya devam ediyor - 1. Resim

YAPAY ZEKA KONUSUNDA IBM'E GÜVEN TAM

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, hem gelir hem de serbest nakit akışındaki artışın etkisiyle beklentilerini aşan güçlü bir ikinci çeyrek geçirdiklerini belirtti.

Krishna, "Müşterilerin teknolojimiz ve kurumsal yapay zeka konusundaki uzmanlığımız için IBM'e yöneldiğini görmeye devam ediyoruz ve üretken yapay zekaya yönelik portföyümüz, bir yıl önce watsonx'in piyasaya sürülmesinden bu yana 2 milyar doların üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bitcoin neden düşüyor? İşte BTC’yi zayıflatan 3 sebep
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin neden düşüyor? İşte BTC’yi zayıflatan 3 sebep - EkonomiBitcoin neden düşüyor?Alım için yeni fırsat mı? Altında gece yarısı ‘şok düşüş’ - EkonomiAltında gece yarısı ‘şok düşüş’Tekrar kritik seviyeyi aştı! Dolarda dikkat çeken hareketler - EkonomiTekrar kritik seviyeyi aştı! Dolarda dikkat çeken hareketlerUygulama devreye girdi, ekspertiz raporuna e-Devlet'ten ulaşılacak - EkonomiAraç sahipleri dikkat! Yeni uygulama devreye girdiYüzde 22'ye dayandı! e-Ticaret’te komisyona üst sınır geliyor - Ekonomie-Ticaret’te komisyona üst sınır geliyorAracınızı ucuza kaptırmayın! İkinci elde hareketlilik bekleniyor - Ekonomiİkinci elde sonbahar umudu
Sonraki Haber Yükleniyor...