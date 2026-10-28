Yapay zekâya güven artıyor: Çalışanların yüzde 40’ı işiyle sağlıklı bağ kuruyor

HP’nin İş İlişkileri Endeksi araştırmasına göre Türkiye’de bilgi çalışanlarının yüzde 40’ı işiyle sağlıklı bir bağ kurarken, yapay zekâyı günlük veya haftalık kullananların oranı yüzde 65’e ulaştı.

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Dijital dönüşüm ve yapay zekâ iş hayatını yeniden şekillendirirken çalışanların işleriyle kurduğu bağ da önem kazanıyor. HP’nin bu yıl küresel ölçekte dördüncüsünü gerçekleştirdiği İş İlişkileri Endeksi (Work Relationship Index - WRI) sonuçlarına göre Türkiye’de bilgi çalışanlarının yüzde 40’ı işiyle sağlıklı bir ilişki kuruyor.

İyi performans gösteren şirketlerde çalışanların işiyle sağlıklı bağ kurma ihtimali, düşük performanslı şirketlere kıyasla üç kat artarken, teknolojiye erişim çalışanların memnuniyetini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

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Araştırmaya göre Türkiye’de bilgi çalışanlarının yüzde 65’i yapay zekâyı günlük veya haftalık olarak kullanıyor. Günlük kullanım oranı, 2025’teki yüzde 24 seviyesinden yüzde 43’e yükseldi. Yapay zekâ kullanmayanların oranı ise 9 puan gerileyerek yüzde 11’e düştü. Çalışanların yüzde 40’tan fazlası, otonom iş süreçlerini destekleyen yapay zekâ ajanlarından da yararlanıyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar

Araştırmada teknolojiye yönelik iyimserlik de dikkat çekiyor. Türkiye’de her 10 bilgi çalışanından 8’i, teknoloji ve yapay zekânın çalışma hayatına etkisini iki yıl öncesine göre daha olumlu değerlendiriyor. Buna karşılık bilgi çalışanlarının sadece yüzde 16’sı, kurumlarının yapay zekâ ve yeni teknolojilerin görevlerini nasıl etkileyeceği konusunda açık iletişim kurduğunu düşünüyor.

Ayrıca çalışanların yaklaşık yarısı yapay zekâlı bilgisayar ihtiyacının karşılanmadığını belirtiyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar “Günümüz iş dünyasında en sağlıklı kurumlar ve çalışanlar, temel odaklarını belirsizlikleri tamamen yok etmek üzerine kurmuyor. Aksine, bu belirsizlik ortamına uyum sağlamak, gelişmek ve sürdürülebilir başarı elde etmek için gerekli becerileri, teknolojiyi ve öz güveni inşa ediyorlar” dedi.



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