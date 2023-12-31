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    Yarından itibaren zamlar geçerli olacak! 2024 yılında ne kadar vergi-harç ödeyeceğiz?

    Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı.

    Yarından itibaren zamlar geçerli olacak! 2024 yılında ne kadar vergi-harç ödeyeceğiz?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gelir vergisi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Pasaport, ehliyet, cep telefonu harcı ve MTV’ye yüzde 58,46 oranında artış yapıldı. 2024’te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya çıkarıldı.

    Yarından itibaren zamlar geçerli olacak! 2024 yılında ne kadar vergi-harç ödeyeceğiz?
     

    GELİR VERGİSİ DİLİMİ DEĞİŞTİ

    - 110,000 TL’ye kadar %15
    -  230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL fazlası %20
    - 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL) fazlası %27
    - 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL) fazlası %35
    - 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL) fazlası %40
    - Birinci derece engelliler için 6.900 TL
    - İkinci derece engelliler için 4.000 TL
    - Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL

    PASAPORT-KİRA GELİRİ-EHLİYET

    - Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya çıkarıldı. 
    - Bir yıllık pasaport için harç tutarı 2.396 TL, üç yıllık 5.558 TL, üç yıldan fazla süreli olanlar 7.833 lira olacak. 
    - A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.308 lira, B sınıfı sürücü belgesi ise 3.945 lira olarak uygulanacak.
    - Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya yükseldi.
    - Ayrıca, malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV istisnası tutarı, 1 milyon 591 bin 200 lira oldu
    - Evlerde imal ettiği ürünleri internet ve benzeri platformlarda satanlar için muafiyet limiti 1 milyon 100 bin liraya çıktı.
    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    VergiPasaportZamÜcret
    Haberler > Ekonomi > Yarından itibaren zamlar geçerli olacak! 2024 yılında ne kadar vergi-harç ödeyeceğiz?
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