Yaşamak için ucuz şehir arayanlar dikkat! Bu illerde kiralar 10 bin TL’nin altında

Tatil bitiyor, taşınma telaşında son haftalar yaşanıyor. Türkiye’de ortalama kiralar 18 bin 640 TL olurken; vatandaşlar bir yandan da yaşamak için ucuz şehir arayışlarına yöneldi. Son dönemde fiyat artışlarına rağmen, Türkiye’nin dört bir yanında kiraların hâlâ 10 bin TL altında seyrettiği iller var. En düşük kirada Muş, Kilis ve Kütahya ilk 3’te yer alırken, işte Türkiye’de kiralık evlerde son görünüm…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de son 3 yılda konut fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak kiralarda da yukarı yönlü eğilim öne çıktı. Son dönemde konut fiyatlarındaki yüksek seyir ve yüksek faizler, vatandaşları satın almaktan çok kiralık konutlara yönlendirdi. Yüksek inşaat maliyetleri sebebiyle yeni konut arzı da hızlı artmayınca, kiralık piyasasında dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor.

KONUT KİRALARI KAÇ TL?

Kiralık konuta olan talep artışı, kiraların, konut fiyatlarından daha hızlı artmasını beraberinde getirdi. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen son verilere göre;

-Türkiye genelinde ortalama aylık konut kira bedeli 18 bin 640 TL,

-110 metrekarelik standart bir konutun metrekare kira bedeli ise 169 TL oldu.

-Son 1 yıllık süreçte kiralarda ortalama %47 ve 2 yıllık süreçte %238 artış gerçekleşti.

Verilere bakıldığında; ortalama konut kira rakamı, 17 bin TL olan asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

KİRANIN DÜŞÜK OLDUĞU ŞEHİRLER

Buna rağmen Türkiye’de konut kiralarının 10 bin TL ve altında olan iller de var. Yaşamak için ucuz şehir arayışlarının da hızlandığı bu süreçte, Endeksa verilerine göre öne çıkan ilk 10 şehir ve ortalama kira bedelleri şöyle sıraladı:

1-Muş: 7 bin 670 TL

2-Kilis: 8 bin 397 TL

3-Kütahya: 9 bin 325 TL

4-Burdur: 9 bin 468 TL

5-Hakkâri: 9 bin 516 TL

6-Kars: 9 bin 606 TL

7-Bingöl: 9 bin 806 TL

8-Bitlis: 9 bin 813 TL

9-Isparta: 9 bin 995 TL

10-Yozgat: 10 bin 454 TL

UYGUN FİYATLI DİĞER ŞEHİRLER

Bu arada Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi şehirler de il bazında ortalama kira bedellerinin 10 bin-12 bin TL arasında seyrettiği ikinci grup uygun iller olarak öne çıkıyor.

EN PAHALI MUĞLA!

Öte yandan en yüksek kira rakamında Muğla, aylık ortalama 25 bin 500 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’da ortalama kiralar 23 bin 373 TL, İzmir’de 21 bin 902 TL ve Ankara’da 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.