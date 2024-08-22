Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı

Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketiciler en ucuz, en uygun, en düşük faizli kredi arayışına devam ederken, bankalar da sıfır faizli kredilerde üst limiti artırdı. Son verilere göre bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredilerde üst limit 45 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu miktarın bir kısmı doğrudan kredi olarak sunulurken, bir kısmı da kredi kartına taksitli nakit avans olarak tanımlanıyor. İşte banka banka faizsiz kredilerde son durum…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-TCMB’nin bu hafta politika faizini %50’de sabit tutması ve “sıkı para politikasına devam” mesajı vermesine karşılık, bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi miktarında üst limiti artırdı. Tüketiciler de kısa vadeli olan bu kredileri, küçük ihtiyaçları için avantaj olarak kullanıyor.  Miktarı da nispeten düşük olan bu krediler, tüketicilerin alım gücünü destekliyor.

Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı - 1. Resim

45 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz haftaya kadar sıfır faizli ihtiyaç kredilerinde üst limit 30-35 bin TL bandında buluyordu. Son günlerde bu limit 45 bin TL’ye kadar yükseldi. Bankalar bu krediyi; yeni müşterilere özel kampanya şeklinde sunuyor. Ve söz konusu kredinin bir kısmı kredi kartına taksitli nakit avans ve bir kısmı da normal ihtiyaç kredisi şeklinde tanımlanıyor. Bu kredilerin vadesi de 6 ay ile sınırlı kalıyor.

Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı - 2. Resim

 

İŞTE FIRSAT SUNAN KREDİLER

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredileri ise şöyle sıralanıyor:

-Akbank; 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

-TEB; 40 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

-QNB Finansbank; 30 bin TL (20 bin TL’si taksitli nakit avans)

-İş Bankası; 25 bin TL (Tamamı taksitli nakit avans)

-Denizbank; 25 bin TL (15 bin TL’si taksitli nakit avans)

-Garanti Bankası; 20 bin TL (6 ay vadeli, tamamı ihtiyaç kredisi)

Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı - 3. Resim

İHTİYAÇ KREDİSİNDE SON DURUM

Bu arada daha yüksek tutarlar ve daha yüksek vadelerde ihtiyaç kredileri için ise bugün en düşük oran %3,85 olarak öne çıkıyor. Buna göre 100.000 TL ihtiyaç kredisinin;

-12 ayda geri ödemesi 136 bin TL ve aylık taksiti 11 bin 285 TL;

-24 ayda geri ödemesi 172 bin 177 TL ve aylık taksiti de 7 bin 150 TL oluyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cesetle karakola gitmişti! Konya'daki vahşetin detayları kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kamuda esnek çalışma için geri sayım! Kabine'de ele alınacak, masada 4 formül var - EkonomiKabine'de ele alınacak, masada 4 formül varFitch’ten yeni not artışı gelebilir! Borsada bu sektöre dikkat - Ekonomi Borsada bu sektöre dikkatFiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - EkonomiFiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldularKapalıçarşı'da fark yükseliyor! Dolarda makas yeniden açılıyor - EkonomiKapalıçarşı'da fark yükseliyor!Alım için bu seviyeler kritik! Altın yatırımcısı şimdi ne yapacak? - EkonomiAltın yatırımcısı şimdi ne yapacak?Kiracılara geçmişe dönük fark şoku! - EkonomiKiracılara geçmişe dönük fark şoku!
Sonraki Haber Yükleniyor...