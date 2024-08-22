Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı

Tüketiciler en ucuz, en uygun, en düşük faizli kredi arayışına devam ederken, bankalar da sıfır faizli kredilerde üst limiti artırdı. Son verilere göre bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredilerde üst limit 45 bin TL’ye kadar yükseldi. Bu miktarın bir kısmı doğrudan kredi olarak sunulurken, bir kısmı da kredi kartına taksitli nakit avans olarak tanımlanıyor. İşte banka banka faizsiz kredilerde son durum…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-TCMB’nin bu hafta politika faizini %50’de sabit tutması ve “sıkı para politikasına devam” mesajı vermesine karşılık, bankalar, yeni müşteri kazanmak için faizsiz kredi miktarında üst limiti artırdı. Tüketiciler de kısa vadeli olan bu kredileri, küçük ihtiyaçları için avantaj olarak kullanıyor. Miktarı da nispeten düşük olan bu krediler, tüketicilerin alım gücünü destekliyor.

45 BİN TL’YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz haftaya kadar sıfır faizli ihtiyaç kredilerinde üst limit 30-35 bin TL bandında buluyordu. Son günlerde bu limit 45 bin TL’ye kadar yükseldi. Bankalar bu krediyi; yeni müşterilere özel kampanya şeklinde sunuyor. Ve söz konusu kredinin bir kısmı kredi kartına taksitli nakit avans ve bir kısmı da normal ihtiyaç kredisi şeklinde tanımlanıyor. Bu kredilerin vadesi de 6 ay ile sınırlı kalıyor.

İŞTE FIRSAT SUNAN KREDİLER

Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredileri ise şöyle sıralanıyor:

-Akbank; 45 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

-TEB; 40 bin TL (25 bin TL’si taksitli nakit avans)

-QNB Finansbank; 30 bin TL (20 bin TL’si taksitli nakit avans)

-İş Bankası; 25 bin TL (Tamamı taksitli nakit avans)

-Denizbank; 25 bin TL (15 bin TL’si taksitli nakit avans)

-Garanti Bankası; 20 bin TL (6 ay vadeli, tamamı ihtiyaç kredisi)

İHTİYAÇ KREDİSİNDE SON DURUM

Bu arada daha yüksek tutarlar ve daha yüksek vadelerde ihtiyaç kredileri için ise bugün en düşük oran %3,85 olarak öne çıkıyor. Buna göre 100.000 TL ihtiyaç kredisinin;

-12 ayda geri ödemesi 136 bin TL ve aylık taksiti 11 bin 285 TL;

-24 ayda geri ödemesi 172 bin 177 TL ve aylık taksiti de 7 bin 150 TL oluyor.