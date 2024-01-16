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    Yatırım yapan köşeyi dönecek! Altın 2024'te rekor üstüne rekor kıracak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altının yükselişi sürüyor. 2024'te altının yeni rekorlara koşacağını belirten uzmanlar, gram altının 2.500-3.000 TL seviyelerini görebileceğini belirtti. 

    Yatırım yapan köşeyi dönecek! Altın 2024&#039;te rekor üstüne rekor kıracak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2023 yılında yatırımcıların gözdesi olan altın, en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yeni yılda da yükselişini sürdüren gram altın 2 bin lira sınırında hareket ederken, uzmanlardan gram altına ilişkin dikkat çeken tahminler geldi. Dünya gazetesine değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, gram altının bu yıl 3 bin lira seviyelerine kadar yükselmesini beklediğini söyledi. 

    Şirin Sarı altının geleceği hakkında şunları söyledi: 

    "2023 yılını gram altın, yüzde 80 üzerinde getiri ile tamamladı. Bu yıla da rekorlar başlayan gram altın için 2.000 TL seviyesi kritik bir eşik oldu. Elinde altın bulunduran ve altın biriktirenler fiyatın daha yukarılara çıkmasını bekliyor ve her fiyattan alım geliyor. Altın almak isteyenler ise fırsat kovalıyor. Altını etkileyen iki etken var; Fed faizleri ve Ortadoğu’daki gelişmeler. En son gelen ABD enflasyon rakamlarında TÜFE’de artış varken ÜFE’deki düşüş, Fed’in faizleri beklenenden erken düşürebileceği ihtimalini artırdı. Bu ise altını cesaretlendirdi. Ons altında yeniden 2.050 üzerinde seyrini izliyoruz. Ayrıca Ortadoğu’da ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen’de hava saldırısına başlaması altına yaradı.

    Yatırım yapan köşeyi dönecek! Altın 2024'te rekor üstüne rekor kıracak

    "YILIN İLK YARISI ALIM FIRSATI"

    Yılın ilk yarısında altında alım fırsatı 2. yarıda ise yeniden yükseliş ivmesi şeklinde bir ön görüde bulunabiliriz. Yılın 2. yarısında ABD seçimleri de çetin geçebilir. 2020 yılından bu yana her yıl daha zor geçiyor. Dünya büyümesi açısından da 2024 zorlu bir yıl.

    Yatırım yapan köşeyi dönecek! Altın 2024'te rekor üstüne rekor kıracak

    "GRAM ALTIN 3 BİN LİRAYI GÖREBİLİR" 

    İçeride merkez bankamızın politika faizini yüzde 42.5 seviyelerine taşıması ve çetin geçen enflasyonist süreç ise doları daha dar bir bantta tutsa da, faiz indirimleri ile birlikte dolarda yükseliş beklentisi korunuyor. Yılsonu dolarda kur tahminleri 36 ile 40 lira arasında yoğunlaşıyor. Gram altın açısından düşündüğümüzde hem ons altındaki yükseliş beklentisi hem de dolardaki artış beklentisi 2.500 – 3.000 TL aralığında bir gram altına işaret ediyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Yatırım yapan köşeyi dönecek! Altın 2024'te rekor üstüne rekor kıracak
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