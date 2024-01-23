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    Yatırımlar trilyon doları aştı! Elektrikli otomobilde liderlik savaşı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Apple, Google ve Samsung gibi teknoloji devlerinin de pazara girmesi beklenirken elektrikli otomobiller için dev markalardan yatırım haberleri gelmeye devam ediyor. Sektör yöneticileri ise bu teknoloji savaşında kârlılığın giderek düşmesinden korkuyor… 

    Yatırımlar trilyon doları aştı! Elektrikli otomobilde liderlik savaşı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ali Çelik -  Geride bıraktığımız 2023 takvim yılında Çinli markalardan peş peşe gelen model atakları Avrupalı üreticileri rahatsız etmeye başladı. Teknoloji savaşında yatırımlar devam ederken otomotiv sektöründe sadece “elektrikli” için yapılan yatırımlar yarım trilyon doları aştı. KPMG tarafından 24’cu kez yayınlanan “Küresel Otomotiv Yönetici” anketinde konuyla ilgili sıradışı sonuçlar yer aldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülkede, otomotiv sektörlerden 1.000'den fazla yöneticiyle yapılan ankette il dikkat çeken konu yatırım miktarı oldu. Elektrikli araçlara geçiş için yarım trilyon dolardan fazla yatırım yapan sektörde yöneticiler bu yatırımların geri dönüş zamanını sorgululamaya başladı. 

    Yayınlanan raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Hakan Ölekli, yöneticilerin artık daha temkinli adım attıklarına dikkat çekerek; “Küresel otomotiv liderlerini endişelendiren konuları mercek altına aldık. Otomotiv pazarında kaybeden değil kazanan olmak için yöneticiler stratejilerini yeniden düşünmeye başladı. Artık kendilerine bazı önemli sorular sormaları gereken kritik bir dönemeçteyiz. Bu stratejik soruların doğru yanıtlarını bulmak, şirketlerin önümüzdeki yıllarda bu alanda nasıl başarılı olacaklarını belirlemelerine de yardımcı olacaktır. Biz otomotivde hâlâ göz kamaştırıcı bir gelecek olduğuna inanıyoruz” dedi. 

    KARLILIK AZALIYOR 

    Raporda yer alan sonuçlara göre küresel ekonomide yaşanan enflasyon ve artan maliyetler markalar için soru işaretleri oluşturuyor. Örneğin ankete katılan Japon yöneticiler arasında kendine son derece güvenenlerin oranı yüzde 32'den yüzde 10'a düşerken Batı Avrupa'da bu oran yüzde 31'den yüzde 24'e gerilemiş durumda. Amerika’da yüzde 48 civarında kayıtlara geçen oran yüzde 43'e düşmüş durumda. Son yıllarda hızlı büyüme trendine giren Çin'de ise aşırı güven yüzde 28'den yüzde 36'ya yükselerek ilginç bir artış gösterirken, çıkan anket sonuçlarına göre global tedarikçiler arasında güven yüzde 56'dan yüzde 23'e düşmüş durumda...

    HANGİ MARKA KAZANACAK? 

    Ankete Batı Avrupa'dan katılan yöneticiler elektrikli araçların 2030 yılında toplam satışların yüzde 24'ünü oluşturacağını dile getirirken, ABD'de bu tahmin yüzde 29'dan yüzde 33'e, Çin'de ise yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükselmiş durumda. Köklü markalar yeni model üretme yarışı verirken, sektör profesyonelleri zirveyi Tesla'nın zorlayacağını düşünüyor. Bazı Avrupalı yöneticiler Tesla'nın 2030'a kadar zirvede kalacağını iddia ederken, az bir kısmı BMW ve Audi'nin pazara hâkim olacağını öngörüyor. 2030 Yılında hangi markanın elektrikli otomobil pazarına hâkim olmasını bekleyorsunuz sorusuna yöneticilerden gelen cevap ise oldukça ilginç. Tesla’nın açık ara farkla daha güçlendiğini söyleyen yöneticiler, BMW’nin ikinci, Audi’nin üçüncü, Apple’ın dördüncü, Mercedes-Benz’in beşinci ve BYD’nin altında sırada yer alacağını düşünüyor… 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
    Haberler > Ekonomi > Yatırımlar trilyon doları aştı! Elektrikli otomobilde liderlik savaşı
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