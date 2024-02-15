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    • Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği için başvurular başladı! İşte şartlar 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği için başvurular başladı! İşte şartlar 
    Kredi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi desteğini kapsayan Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün başladı. Peki destekten kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

    Yeni evlenecek çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği için başvurular bugün itibarıyla başladı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. İlk olarak deprem bölgesinde uygulanacak olan destek için bazı şartlar bulunuyor. 

    BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

    Deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, bugünden itibaren alınacak. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

    Aile ve Gençlik Fonu başvuruları için bilinmesi gerekenler şöyle: 

    • Aile ve Gençlik Fonu"na başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Başvurular söz konusu tarih itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlanacak.
    • İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerin başvuruları alınacak.
    • İlerleyen süreçte ise programı tüm gençleri kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştırılacak.
    • Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.

    "30 YAŞINDAN GÜN ALINMAMIŞ OLMALI"

    • Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
    • Fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
    • Yararlanacak çiftlerin gelir toplamının brüt iki asgari ücreti aşmaması gerekiyor.
    • Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.
    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği için başvurular başladı! İşte şartlar 
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