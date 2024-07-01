Yeni haftaya yatay başlangıç! Dolarda yıl sonu fiyatı için kritik işaret

Dolarda son dakika! 1 Temmuz dolar fiyatı 32,74 TL’den yeni haftaya başlıyor. İlk 6 ayda %11,10 yükselen kurlarda gözler ikinci yarıya çevrildi. Son olarak geçen hafta Hollandalı ING Bank, doların 2024 sonunda 37,00 TL’ye yükselebileceğini öngördü. Bu tahmin gelecek 6 aylık dönemde dolarda; ilk yarıdaki gibi yaklaşık %13’lük artış beklentisine işaret etti. Bu haftanın en önemli verisi, faiz indirimi için de takip edilen ‘Haziran TÜFE’ verisi olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda 2024 yılının ikinci yarısı bugün başlıyor. İlk yarıda özellikle döviz kurlarında yaşanan hareketler dikkat çekti. Bu yıla 29,48 TL’den başlayan dolar, 6 ayda sadece yüzde 11,10 prim yaparak, haziran ayını 32,72 TL’den tamamladı. Böylece dolar hem TL mevduat hem de 6 aylık enflasyonun oldukça gerisinde kalarak, yatırımcısına kaybettirdi.

1 TEMMUZ DOLAR FİYATI KAÇ TL

Dolar, temmuz ayının ilk işlem gününe, bankalar arası piyasada 32,74 TL’den başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 32,65-32,75 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Geçen hafta kapanışına göre kurlarda yatay görünüm devam ediyor. TCMB kararı öncesinde 33,00 TL’nin üzerini test eden dolar, verilen kararlı mesajlarla birlikte tekrar bu seviyenin altına geldi.

GECELİK FAİZLER YÜKSELDİ

Öte yandan özellikle tahvil kanalından ve “carry trade” işlemleri ile ülkeye son dönemde giren yabancı sermayenin artması ve TCMB’nin alıcı olarak piyasaya lira vermesi, TL likidite bolluğunu da beraberinde getirdi. TCMB, TL likidite bolluğunu sterilize etmek ve mevduat faizlerini, politika faizlerine yakın tutmak için, faiz haricindeki diğer araçlarıyla da piyasaya müdahale ediyor. Böylece sıkı para politikası kanalıyla enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi hedefleniyor.

Son olarak geçen hafta alınan tedbirlerle birlikte pazartesi yüzde 49,58 olan gecelik faizler cuma günü yüzde 52,65’e kadar yükseldi.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Bu arada dolarda yıl sonu beklentilerine dair Hollandalı ING Bank tarafından geçen hafta bir rapor paylaşıldı. Buna göre banka, doların, 2024 yılını 37,00 TL’den tamamlamasını bekliyor. Söz konusu beklenti 6 ayda dolarda yaklaşık yüzde 13’lük bir potansiyele işaret ediyor.

GÖZLER TÜFE VERİSİNDE

Bu haftanın iç piyasalarda en önemli verisi haziran ayı TÜFE rakamları olacak. Çarşamba günü açıklanacak TÜFE’nin; geçen ay yüzde 2,5 civarında gerçekleşesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 25’i geçmesi bekleniyor. Böylece memur ve emeklilerin alacakları yarı yıl zam oranı da netleşecek.

Bu arada yıllık TÜFE’nin zirveden dönmesi ve aylık bazda da %3’ün altına geçiş yapması halinde, dezenflasyonist süreç kendini gösterecek ve faiz indirimi beklentileri de daha sağla temellere oturmaya başlayacak.