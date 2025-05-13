Yeni nesil çiftçiler için hibe ve destekler artırılıyor! Tarım gençler için daha cazip olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin destek ve hibelerle tarım sektöründe daha fazla yer almalarını hedeflediklerini belirterek “Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, Bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor” dedi.

Tarımda gençleşme ve bilinçlenme hedefiyle önemli destekler veriliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu destek ve hibelerle gençlerin tarım sektöründe daha fazla yer almasını hedeflediklerini söyledi. 18 yaşını doldurmuş, 41’inden gün almamış gençlerden oluşan Tarım ve Orman Gençlik Konseyi’ni Aralık 2022’de kurduklarını ifade eden Bakan Yumaklı, konseyin sektör ve il bazında temsil kabiliyetinin her yıl artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

İLAVE DESTEKLER VERİLİYOR

Yeni hayvancılık destekleme modeli kapsamında, kadın yetiştiricilere veya 41 yaşından gün almamış üreticilere, desteğin türüne göre değişen oranlarda temel desteğe ilave destek veriliyor. Bu çerçevede, 2024 yılı için işletme sahibi erkek ise buzağı başına 1000 lira, kadın veya genç ise 1700 lira temel destek sağlanıyor. Balıkçılık sektöründe de kadınlara yönelik destekler bulunuyor. Balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadınlar, küçük ölçekli balıkçılık desteğinden 2025 ve 2026 yılları için yüzde 35 daha fazla yararlanacak.

İlgili Haber Diyarbakır’da 10 bin kişiye iş kapısı! Yurt içi ve yurt dışından talep yağdı

DAHA FAZLA YER ALACAKLAR

Aynı zamanda genç girişimci ve çiftçilere yüzde 15 daha fazla faiz ve kâr payı desteği verilirken, verilen hibelerde proje sahibi gençse 4 puan, genç kadınsa 7 puan ekleme yapılıyor. Kırsalda Uzman Eller Projesi için başvuru sahiplerinden 18- 25 yaş arasındakilere artı 20 puan, 26-35 yaş arasına artı 16 puan, 36-40 yaş arasına artı 12 puan verilerek değerlendirmeler yapılıyor. Proje kapsamında kadınlara ayrıca 10 puan daha ekleniyor. IPARD Programı kapsamında da kadın ve gençlere birçok tedbir altında hem ek hibe hem de projelerini ön sıralara çıkartacak ek sıralama puanı verilerek pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Öte yandan devlet destekli tarım sigortası yaptıran 40 yaş ve altında olan genç çiftçiler için de poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim imkânı bulunuyor.