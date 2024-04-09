Yeni rekor geldi! Altında hedef yükseliyor, ilk defa bu rakam…

Altında son dakika! 9 Nisan gram altın fiyatı serbest piyasada 2428 TL ile rekor kırdı. Ons altın 2345 dolardan güne başlıyor. Rusya’da Zaporijya Nükleer Santrali, Orta Doğu’da ise İsrail-İran gerilimi takip ediliyor. ABD tarafında ise gözler yarın açıklanacak ve FED’in faiz politikası için kritik TÜFE rakamlarına çevrildi. Bütün bu tabloda ABD’li fon yöneticisi Ed Yardeni, ons altının 3500 dolara çıkabileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bütün dünyanın dikkat kesildiği altın fiyatlarında zirve yolculuğu devam ederken; “altında yükseliş nereye kadar”, “altın alınır mı”, “altın satılır mı”, “altın 2024 hedef fiyat” gibi sorular da artmaya başladı. Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı 9 Nisan işlemlerine 2345 dolardan başlangıç yapıyor. Bu seviyeler, dün test edilen 2353 dolar rekoruna da yakın seyrediyor. Jeopolitik riskler ve ABD ekonomisinden gelen sinyaller, altın tarafında başlıca takip edilen gündem maddeleri arasında bulunuyor.

9 NİSAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 2428 TL ile yeni rekor seviyeyi gördü. Sabah saatlerinde işlemler, 2425 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu arada Kapalıçarşı altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Kuyumcularda gram altın 2495-2555 TL alım satım aralığında işlem görürken; son 1-2 günde serbest piyasa ile kuyumcular arasındaki fiyat makasının yüzde 1 civarında arttığı dikkat çekiyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 496 TL’den, yarım altın 8 bin 611 TL’den ve tam altın 16 bin 892 TL’den satılıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDE SON DURUM

Altın fiyatlarındaki yükseliş, Ortadoğu’da İsrail-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte hızlanmıştı. Bölgeden gelen son haberlere göre; İsrail’in Eliat bölgesine, İran destekli Husiler tarafından İHA’larla hava saldırısı düzenlendiği, İsrail donanmasının da buna karşılık verdiği belirtiliyor.

Öte yandan Kremlin tarafından yapılan açıklamada; Ukrayna'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırıların “çok tehlikeli” olduğu vurgulandı. Her iki bölgede gerilimin tırmanması, altın ve petrol fiyatları üzerinde baskı unsuru oluyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu arada Türkiye’de bayramın ilk gününde, ABD’de kritik mart ayı TÜFE verisi açıklanacak. FED’in faiz politikası ve indirim zamanlaması/adedi açısından oldukça önemli olan bu veri, ons altın fiyatları üzerinde doğrudan etki gücüne sahip. Martta TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 3,4 gelmesi beklenirken; söz konusu veri şubatta 3,2 olarak açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon tarafında ise 3,8’den 3,7’ye doğru gerileme bekleniyor. Beklentiler üzerinde gelebilecek verilerin dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerini yükseltebileceği, ons altın fiyatlarını da baskılayabileceği öngörülüyor.

ONS İÇİN 3500 DOLAR HEDEFİ!

Altın fiyatları için yeni hedef fiyatlar da gelmeeye devam ediyor. ABD’nin en büyük fon yöneticilerinden Ed Yardeni; ons altın fiyatlarının, gelecek yılın sonuna kadar 3500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bu hedef, bugünkü fiyatlara göre yaklaşık yüzde 50’lik bir potansiyele işaret ediyor. Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni; yatırımcılara gönderdiği notta, petrol fiyatlarındaki artışa da işaret ederek, “Mevcut durum 1970'lerdeki büyük enflasyon dönemini hatırlatıyor. Ons başına 3.000-3.500 dolar, 2025 yılına kadar gerçekçi bir hedef olabilir" görüşünü dile getirdi. Bu arada ünlü ekonomist David Rosenberg de ons atının için 3000 doları görebileceğini belirtmişti.

FED, KAÇ ADET FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?

ABD’de son gelen ekonomik verilerin, istihdam ve imalat başta olmak üzere ülke ekonomisinde canlılığın devam ettiğini göstermesi üzerine; enflasyonun da “bir tur daha yukarı” deneme yapabileceği öngörüleri artmaya başlamıştı. Jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatları bu öngörüleri desteklemeye başlayınca, FED’den bu yıl faiz indirimi beklentisi de 3 adetten 2 adede doğru gerileme eğilimine girdi. Enflasyonun yeniden tırmanışa geçme riski de, altın için “yukarı yön” beklentilerini destekliyor.

Son işlemlerde dolar endeksi 104,15 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,41 seviyesinde bulunuyor. Her iki gösterge de güçlü dolara ve “FED’in daha az faiz indirimi yapabileceğine” işaret ediyor.