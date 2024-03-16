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Haberler > Ekonomi > Yer: Erzincan! Tezgahtaki balığı görenler gözlerine inanamadı

Yer: Erzincan! Tezgahtaki balığı görenler gözlerine inanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yer: Erzincan! Tezgahtaki balığı görenler gözlerine inanamadı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincan’da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgâhta satışa sunuldu. Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı balık kilosu 250 liradan alıcı buluyor. 

Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgâhında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi.

Yer: Erzincan! Tezgahtaki balığı görenler gözlerine inanamadı - 1. Resim

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Yaklaşık 33 kilo ve 1,5 metre uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşırdı. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Yer: Erzincan! Tezgahtaki balığı görenler gözlerine inanamadı - 2. Resim

KİLOSU 250 TL'DEN SATIŞA SUNULDU 

Vatandaşlardan Murat Sulu, dev Turna balığının Karasu ve Fırat nehrinde kış aylarında rastlanacak bir balık olduğunu söyledi.

Esnaf Sinan Atasever ise, “Bu balık Karasu nehrinde yakalandı. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok.” ifadelerini kullandı.

Turna balığının kilosu 250 TL’den satışa sunuldu.

Yer: Erzincan! Tezgahtaki balığı görenler gözlerine inanamadı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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