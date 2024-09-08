Yerleşim alanlarında büyük tehlike! Kurtlar azaldı, ayılar patladı

Uzmanlar, ayıların kış uykusu öncesi besin arayışında yerleşim alanlarına yöneldiğini belirtti. Kurt sayısındaki azalmanın popülasyonu artırdığı ifade edilirken, yasal düzenlemelerle problemli ayıların kontrol altına alınabileceği vurgulandı.

SAMET EKER'İN HABERİ- Ayı popülasyonunun Artvin, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Tunceli ve Van’da artmasıyla, vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Saldırılar sonucu bu yıl Hakkâri, Bitlis ve Tunceli’de üç kişi hayatını kaybederken 10’a yakın kişi de yaralandı. Ayı nüfusundaki artışın sebeplerini ve saldırılarından korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzmanlara sorduk. Artvin Çoruh Üniversitesinden Dr. Yasin Uçarlı “Sonbahardan sonra kış uykusuna yatacak ayılar, yağ depolama içgüdüsüyle besin ihtiyacını karşılamak için özellikle gün doğumu ve gün batımı zamanlarında yerleşim yerlerini tercih ediyor. Çiftleşme dönemi olan mayıs ve haziranda saldırılar olabilir” açıklamalarında bulundu.

‘EKOSİSTEM İÇİN ÖNEMLİ’

Ayı saldırılarından korunmak için alınması gereken tedbirleri anlatan Dr. Uçarlı “Ayıların, ekosistemimiz için çok önemli canlılar olduğu unutulmamalı. Saldırılardan korunmak için ormanlık alanlarda yüksek sesle konuşmak ve bağırmak gerek. Problemli olanlar ise avcılık yönetmelikleri ve yasalar doğrultusunda popülasyondan çıkartılabilir” şeklinde konuştu.

KARADENİZ’İ SEVİYORLAR

Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Temel Göktürk de “Karadeniz ayıların üremesi için uygun ortam sunuyor. Bölgedeki popülasyonun artışı, ormanlardaki kaynak eksikliği ve iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Kurtların ayı yavrularını avlaması, bu artışı sınırlıyordu. Azalan kurtlarla birlikte ayı ve yaban domuzu nüfusu çoğaldı” ifadelerini kullandı. Ayı avcılığının 90 bin liralık cezasının olduğunu hatırlatan Göktürk, artışın nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi.

TOROS'UN ZİRVESİNDE KORKUDAN BALLAR ERKEN HASAT EDİLDİ

Konya’nın Bozkır ilçesinde Toros Dağlarının zirvelerindeki arılıklarda bulunan kovanlara ayılar dadandı. Kovanları korumak isteyen arıcılar, balları erken hasat etti. Yediden yetmişe tüm aile fertleriyle arıcılık yaptıklarını söyleyen İbrahim Tontul, sahiplendirdiği kovanları cep telefonuyla kaydedip çıkan balları sahiplerine ulaştırıyor. Tontul “Sahiplendirdiğimiz kovana üç dört aydır bakmamıştık. Şimdi bal var mı diye kontrol ediyoruz. Bulunduğumuz bölge yaklaşık 2 bin 500 rakımda. Florası zengin, bu yüzden bal kalitesi farklı. Bu yıl düşük rakımlı yerlerde hiç bal yoktu ama burası güzel. Tabiata saygımız var diye ayılara da bir kovan ayırmıştık ama altı kovan yemişler. Bu yüzden arılarımızı taşıdık” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER, 4 AYDIR DOMUZ NÖBETİNDE

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde çiftçilerin başı yaban domuzlarıyla dertte... Çiftçiler tarlalarındaki çeltik ve susamı domuzlardan korumak için gece gündüz nöbet tutuyor. Hayvanlarla baş edebilmek için çeşitli yöntemlere başvuran çiftçiler, ağaçların üzerine yaptıkları gözetleme alanlarında sabahın ilk ışıklarına kadar çevreyi kontrol ediyor, belli aralıklarla el fenerleriyle ekili alanlarda dolaşıyor. Tenekelere vurarak sesler çıkaran çiftçiler, hayvanları uzaklaştırmaya çalışıyor. Üreticilerden Kazım Tekinalp “4 aydır sabaha kadar nöbetteyiz. Domuzlar geldiğinde 500 kilogram ürünün 50’si bile kalmıyor” dedi.