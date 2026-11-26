TTK, kömür ve lavuar atıklarından nadir toprak elementleri elde etmek için TENMAK ile çalışma başlattı. TKİ ise Soma Termik Santrali’nden 17,1 milyar liralık alacağın tahsili için hukuki sürecin sürdüğünü açıkladı.

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Meclis KİT Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, yerli kömür kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi, enerji arz güvenliği ve yeni yatırım projeleri gündeme geldi.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, kömür ve lavuar (madencilikte çıkarılan kömürün yıkanarak toprak, kül ve yabancı maddelerden ayrıştırıldığı tesis veya yıkama ünitesi) atıklarından nadir toprak elementleri elde edilmesi için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile çalışma başlattıklarını belirterek “Bu inovatif yaklaşımla maden atıkları yüksek katma değerli ekonomik değere dönüştürülecek” dedi.

Kömür kaynaklı metan gazının enerji arzına dâhil edilmesini hedeflediklerini belirten Kiraz, TPAO ile 49 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyerek, 2026’da Amasra’da pilot kuyu açmayı planladıklarını kaydetti.

YERLİ KÖMÜRLE 50 YILLIK HAZIRLIK

TTK’nın üretim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kiraz, havzadaki taş kömürü rezervinin yüzde 57’sinin demir çelik sanayisinin vazgeçilmez ihtiyacı olan metalürjik kok üretimine uygun olduğunu kaydetti.

Ulusal sanayinin 6-8 milyon tona ulaşması beklenen koklaşabilir kömür ihtiyacını yerli imkânlarla karşılamak üzere gelecek 50 yılın altyapısını hazırladıklarını ifade eden Kiraz, Türkiye’nin 2025 yılında 43,2 milyon ton kömür ithal ettiğini dile getirdi.

Yerli kömürde yeni dönem hazırlığı: Atıklardan nadir element elde edilecek

40 MİLYON TON DAĞITILDI

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ise, ihtiyaç sahibi hanelere bugüne kadar yaklaşık 40 milyon ton kömür dağıtıldığını kaydetti. MEB ile yapılan protokol kapsamında 2020 yılından itibaren 81 ildeki 20 binin üzerindeki kurum ve okulun yaklaşık 2,3 milyon ton ısınma amaçlı kömür ihtiyacını karşıladıklarını belirten Çiftçi, okullarda ithal kömür yerine yerli kömür kullanılmasının cari açığın azaltılmasına katkı sağladığını ifade etti.

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Linyit rezervlerinin geliştirilmesi ve yeni sahalarda linyit aranması kapsamında 20,5 milyar ton kömür rezervinin varlığının tespit edildiğini aktaran Çiftçi, son beş yılda ruhsatlı sahalarda toplam 44 bin 178 metre sondaj çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kurumun kömürünün yaklaşık yüzde 70’ini termik santrallere verdiğini belirten Çiftçi, Şırnak, Bolu ve Manisa’da toplam 1.185 megavat kurulu güce sahip termik santrallerin kurulduğunu, bu santrallerde yılda ortalama 7,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini bildirdi.

Yerli kömürde yeni dönem hazırlığı: Atıklardan nadir element elde edilecek

12,3 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ

Çiftçi, çevreye duyarlı madencilik anlayışıyla 2025 yılı sonuna kadar 6.380 hektar alanda, toplam 12,3 milyon adet ağaç dikimi gerçekleştirildiğini aktardı. Kurumun yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Çiftçi, genel müdürlük otoparkında 100 kilovat kurulu gücünde çatı güneş enerjisi santrali ve araç şarj istasyonu kurduklarını, Çan Linyitleri İşletmesinde 5 megavat, Ege Linyitleri İşletmesinde ise 1 megavat gücünde güneş enerjisi santrallerini tamamladıklarını bildirdi. Bu yatırımlarla toplam 25 milyon kilovatsaat elektrik üretildiğini, Ege Linyitleri İşletmesinde kurulan 4 megavatlık güneş enerjisi santralinin de 2026 yılında elektrik üretimine başlamasının planlandığını aktardı.

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SOMA İÇİN 17,1 MİLYAR LİRALIK ALACAK TAKİBİ

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, Soma Termik Santrali’ni işleten şirketle yaşanan alacak anlaşmazlığı ve yürütülen hukuki süreç hakkında da bilgi verdi. Kömür satış fiyatının hesaplanmasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle 2023’te hukuki süreç başlattıklarını kaydeden Çiftçi, firmanın toplam 48 milyon lira değerindeki 7 teminat mektubunu nakde çevirdiklerini anlattı.

Yerli kömürde yeni dönem hazırlığı: Atıklardan nadir element elde edilecek

Santral aleyhine 13,8 milyar lira anapara ve 3,2 milyar lira faiz olmak üzere toplam 17,1 milyar liralık alacakları bulunduğunu belirten Çiftçi, icra takipleri kapsamında santralin de üzerinde bulunduğu taşınmazların satışını talep ettiklerini söyledi.

İlk ihalede teklif veren çıkmadığını, ikinci ihale öncesinde şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu aktaran Çiftçi, kurum alacaklarının korunması amacıyla ihaleye katıldıklarını, alacakların tahsiline yönelik yasal sürecin devam ettiğini ifade etti.

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