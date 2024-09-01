Yerli üreticiye tropikal destek! Mazot, gübre, sertifikalı fidan için ayrı ayrı ödeme yapılıyor

Üretimi son yıllarda önemli bir artış gösteren ve ülkenin tarım sektörüne yeni boyut kazandıran tropikal meyve yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği katkılarla daha da gelişiyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Gıdada arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çalışmalarına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, yerli üreticiyi desteklerken, yerli üretim sebze ve meyvelerin durumunu da kalem kalem takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, avokado üretiminde yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fiyat değişimleri, stok yönetimi ve hasat durumunun yakından takip edildiğini ve gereken tedbirlerin ivedilikle alındığını açıkladı.

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AVOKADO HAMLESİ

Çiftçilere arz açığı olan ve stratejik öneme sahip ürünler öncelikli olmak üzere bitkisel üretim desteklemeleri verildiğini ifade eden Yumaklı “Bakanlığımızca avokado üreticilerimize; dekara 107 TL mazot ve gübre desteği, dekara 250- 600 TL standart veya sertifikalı fidan kullanım desteği, dekara 30 TL katı organik ve organomineral gübre desteği, dekara 90-180 TL organik tarım desteği, dekara 45-90 TL iyi tarım uygulamaları desteği ve adede 50 TL toprak analizi desteği verilmekte. Avokado üreticilerimizin korunması amacıyla 8043 sayılı İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı gereği avokado ithalatında yüzde 22,5-yüzde 45 arasında gümrük vergisi uygulanıyor” dedi.

Meydana gelen afetler nedeniyle oluşan zararların tarım sigortası kapsamında bulunanlar için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) eksperleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda TARSİM tarafından karşılandığını anlatan Bakan Yumaklı “TARSİM verim değerlerinin belirlenmesinde, bakanlığımız araştırma enstitüleri, il tarım ve orman müdürlüklerimiz, üniversiteler ve üretici değerlerinden oluşturulan ortalama ürün verimleri kullanılmakta. TARSİM sisteminde ağaç başına avokado verimlerine ilişkin; 3 yaşındaki avokado ağaçları için maksimum verim değeri 15 kilogram, 7 yaşındaki avokado ağaçları için maksimum verim değeri 60 kilogram, 10 yaşındaki avokado ağaçlan için maksimum verim değeri 100 kilogram, 12 yaşındaki avokado ağaçları için maksimum verim değeri 115 kilogram olacak şekilde kloz oluşturulmuş olup TARSİM eksperleri tarafından yapılan verim tespit çalışması sonucunda verim değerleri artırılabiliyor” açıklamasını yaptı.