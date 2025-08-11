Yerli ürüne karıştırılarak piyasaya sürülecekti! 15 bin ton kırmızı biber tohumuna el konuldu

HABER MERKEZİ ANKARA - Gümrüklerde ele geçirilen kaçak mallardan en ilginç olanlardan biri de kırmızı biber tohumu oldu. Ticaret Bakanlığının 2025 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer alan bilgilere göre, kırmızı ithal biber tohumunun (çekirdeğinin) farklı şekillerle gizlenmek suretiyle Türkiye’ye sokulacağı ve yerli kırmızı biberle karıştırılarak piyasaya arz edileceği ihbarı alınınca harekete geçildi.

Bu kapsamda, Esendere Sınır Kapısından giriş yapan, Van Gümrük Müdürlüğüne sevkli toplam 50 bin kilogram kurutulmuş ve preslenmiş kırmızı biber cinsi eşya ve kurutulmuş biber cinsi eşyanın orta kısmına gizlenmiş olarak beyan harici toplamda 15 bin 429 kilogram kırmızı biber tohumu cinsi eşya ele geçirildi. Ele geçirilen biber tohumu ve biber cinsi eşyanın gümrüklenmiş değeri toplam değerinin 51 milyon 213 bin lira olduğu belirtildi.

817 MİLYON LİRALIK KAÇAKÇILIK

2025’in ilk altı ayında ayrıca 29,6 milyon liralık kaçak çanta ve kemer yakalandı. Operasyonlarda 8,4 milyon liralık saat de yakalanırken, ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, Ticaret Bakanlığının web sayfası üzerinden ve diğer kanallardan gelen ihbarlar ile uluslararası iş birliği kapsamında yürütülen operasyonlar sonucunda 2025 yılının ilk altı ayında yaklaşık 817 milyon kaçakçılık yakalaması yapıldı.