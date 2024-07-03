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Türkiye'nin tekstil devlerinden Doqu Home satıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin tekstil devlerinden Doqu Home satıldı!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ev tekstili sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren ve çok sayıda mağazaya sahip olan Doqu Home, Egeli iş adamlarının kurduğu Anadolu Güç Birliği Holding Anonim Şirketi'ne satıldı.

Ağustos 2016'dan bu yana TMSF kayyımlığında yönetilmeye devam eden Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Doqu Home, 8 Mart'ta ihale yoluyla satışa sunuldu. Muhammen bedel üzerinde alınan teklif kabul edilerek satış resmen gerçekleşti.

TMSF fon kurulu ve Rekabet Kurumu satışı onayladı. İhaleyi kazanan Egeli iş adamlarının kurduğu Anadolu Güç Birliği Holding Anonim Şirketi, bedeli peşin ödedi.

Yıllardır Türkiye'nin tekstil devi olan Doqu Home satıldı! - 1. Resim

DOQU HOME KİME SATILDI?

CEO Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya hesabından satışı duyurarak "13 Mart 2024 tarihinde Doqu Home için muhammen bedel üzerinde aldığımız geçerli teklifi TMSF fon kurulu ve Rekabet Kurumu onayladı. Firma ihale bedelini peşin olarak ödedi. Bugün itibarıyla Kayseri Ticaret Sicil gazetesinde Doqu Home, ihaleyi alan şirket adına tescil edilmiştir. Doqu Home Tekstil firması, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Anadolu Güç Birliği Holding Anonim Şirketi tarafından satın alındı" dedi.

Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon TL olarak belirlenmişti. Marka, zengin ürün koleksiyonları yanında elyaf üretimi ile de sektörde dikkat çekiyor. 15 Temmuz kalkışması sonrası el konulan Kayseri'deki FETÖ'cü şirketleri bünyesinde barındıran Erciyes Anadolu Holding'in bilinen diğer markaları şöyle: Bellona, İstikbal, Mondi, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger...

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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