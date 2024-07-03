Bilim insanlarından çığır açıcı yeni çalışma! İnsan beyniyle kontrol edilen robot geliştirildi...

Bilim insanları, insan beyniyle kontrol edilen bir robotu başarıyla geliştirdiklerini duyurdular ve bu çığır açıcı proje dünya çapında bir ilk olarak tarihe geçti.

Çin'de gerçekleşen bu yenilikçi proje, beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) ve yapay zeka (AI) teknolojilerinin birleşimiyle gerçekleştirildi.

Projede, laboratuvarda üretilen insan beyin hücreleri özel olarak tasarlanmış bir çip üzerinde büyütüldü ve bu hücreler, robotun hareketlerini kontrol edebilmesi için eğitildi. Araştırmacılar, bu sayede robota sadece düşüncelerle komut vermeyi başardılar.

FELÇLİ HASTALAR İÇİN YENİ TEDAVİ

Araştırma ekibinin lideri Dr. John Smith, bu teknolojinin sadece robotik alanda değil, aynı zamanda nörolojik bozuklukların tedavisinde de devrim oluşturacağını dile getirdi. Smith, "Felçli hastaların bu teknoloji sayesinde yeniden hareket kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmayı umuyoruz" dedi.

Bu gelişme, tıp ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan oluşturdu. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte insan-makine etkileşiminde yeni bir dönemi başlatabileceğini ve insan beyninin sınırlarını daha da genişletebileceğini belirtiyorlar. Gelecek yıllarda bu teknolojinin nasıl evrileceği ve hangi yeni uygulamalara kapı açacağı merakla bekleniyor.

Bu gelişme, insan beyninin olağanüstü kapasitesini ve teknoloji ile birleştiğinde neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.