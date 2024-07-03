Apple istediğini aldı! Artık OpenAI'da bir koltuğu var..

Apple'da App Store'un Başkanı olan Phil Schiller, OpenAI'ın kar amacı gütmeyen yönetim kuruluna girdi. Schiller şu anda sadece toplantılara girebiliyor ve oy verme yetkisi şu anda yok.

Apple, App Store'un başkanı ve eski pazarlama başkanı Phil Schiller'i OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunda temsil etmesi için seçti, Bloomberg'in haberine göre Schiller, yönetim kurulu toplantılarına katılabileceği ancak oy kullanamayacağı veya direktör olarak hareket edemeyeceği bir gözlemci rolü alacağı bildiriliyor.

Schiller'in şu anda yönetim kuruluna katılıyor olması, Apple'ın yapay zeka şirketinin iç işleyişini daha iyi öğrenmesini sağlayacak. Apple, bu yıl içinde ChatGPT'yi iOS ve macOS'a entegre etmeyi planlıyor.

Bu entegrasyon, yapay zeka destekli Siri'nin kullanıcı izniyle daha gelişmiş sorguları ChatGPT'ye yönlendirmesine olanak tanıyacak. Şu anda ortaklıkta para yer almıyor, ancak Apple'ın platformları üzerinden yapılan ChatGPT aboneliklerinden ileride bir yüzde alması bekleniyor.

Geçen yıl, Microsoft da oy hakkı olmayan bir gözlemci pozisyonunda OpenAI'yi kontrol eden yönetim kuruluna katıldı.

Apple ve Microsoft'un OpenAI yönetim kurulunda bulunması, her iki şirketle planları tartışmayı daha karmaşık hale getirebilir.