Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar

Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da fındık hasadı başladı. Hasat edilen fındıkta ayıklama mesaisi yapan patozcular, yılda sadece 1,5 ay çalışıyor ve saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde resmi olarak 5 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı, orta ve yüksek kesimlerde hasadı devam eden fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için kullandığı patozların mesaisi ise sürüyor.

Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar - 1. Resim

SAATLİK ÜCRETİ 3 BİN 500 TL

Zorlu çalışma şartları olan ve her yıl ortalama bir buçuk ay kadar, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren, diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için mesai yoğun bir şekilde sürüyor.

Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen 2 bin TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 3 bin 500 TL olarak belirlediklerini belirtiyor.

Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar - 2. Resim

“UYKUSUZ VE TOZ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Patoz ortaklarından Yiğit Çağan, yeni başlayan sezon ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Sahil kesimlerindeki işlerinin 10 güne kadar biteceğini aktaran Çağan, “Sahil kesimi yaklaşık 20 gün sürüyor, sonraki süreçte orta ve yüksek kesimlere gidiyoruz. Bir 20 gün kadar da orası sürüyor, yani toplamda 1,5 ay kadar çalışıyoruz. Yeri geliyor gece sabahlara kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 3 bin 500 TL'den' de çalışıyoruz” dedi.

Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar - 3. Resim

YÜZDE 80’İ İŞÇİLİĞE GİDİYOR

Fındık üreticisi Mustafa Yıldırım, fındık hasadına devam ettiklerini, toplanan fındıkları ise patoz işleminden geçirdiklerini söyledi. Kahverengi kokarcanın fındıklara zarar verdiğini ifade eden Yıldırım, “Kokarca Ordu'da fındığa yüzde 20 civarında zarar verdi. Bakalım bizim fındığımız nasıl olacak. Fındık hasadı ve patoz işleri zor, işçi ücretleri de yüksek. Fındığın yüzde 80'i işçiliğe gidiyor. Benim 20-30 ton civarında fındığım oluyor” ifadelerine yer verdi.

Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar - 4. Resim

HASAT İŞLEMİ DE YORUCU 

Hasadını yaptıkları fındıklarını patoza veren Mustafa Yıldırım, güneşin altında saatlerce patoz için çalıştıklarını söyledi. Fındığın hasat işleminin de yorucu olduğunu ifade eden Yıldırım, “Süreci komple 2-3 hafta sürüyor. Burada kurutuyoruz, sonra patoz işlemi ve tane olarak da kurutuyoruz. Sonrasında da inşallah satılacak" diye konuştu.

Yoğun mesai başladı! Yılda 1,5 ay kazanıp saatte 3 bin 500 TL alıyorlar - 5. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: Koleksiyonumda şu an eksik bir madalyam varMangal ateşine dezenfektan döktüler! Ölümden döndüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası rezervleri 150 milyar dolar oldu - EkonomiMerkez Bankası rezervleri 150 milyar dolar olduBakan Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı - EkonomiBakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladıZil yüzde 70 zamla çalacak: Okul çantası bu yıl kaç liraya doluyor? - EkonomiOkul çantası bu yıl kaç liraya doluyor?Mahfi Eğilmez'in "Türkiye stagflasyona giriyor" sözleri dikkat çekti! Olursa ne olur? - EkonomiTürkiye stagflasyona mı giriyor?Emekli promosyonu 20 bin liraya kadar çıktı! Hangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm liste - EkonomiHangi banka ne kadar ödüyor, işte tüm listeBorsa daha fazla düşer mi? BİST100 ne zaman yükselir? Uzman isimden kritik uyarılar - EkonomiBorsa daha fazla düşer mi? Ne zaman yükselir?
Sonraki Haber Yükleniyor...