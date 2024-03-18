Yüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldu! Kapış Kapış satılıyor

ABD'li girişimci yüksek konut fiyatlarına çözüm bulmak için minik evler inşa etti. ABD'nin Georgia eyaletinde ucuza satılan minik evler, kapış kapış satılıyor.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti olan Atlanta'da Booker Washington isimli bir girişimci yüksek ev fiyatlarına karşı ilginç bir çözüm geliştirdi. Tiny House olarak da bilinen minik evlerin inşa edildiği bir arazide evler ortalama ev fiyatlarının yarısına satılırken belediyenin de projenin destekçileri arasında yer almasıyla evler adeta kapış kapış satıldı.

Atlanta'da şu anda kira ortalaması ayda 2 bin 100 dolar. Ortalama ev fiyatı ise 431 bin 250 dolar ve ev fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12. Küçük evler ise ortalama konut fiyatının yarısına satılıyor.

YAPIMINA BİR YIL KALA HEPSİ SATILDI

Hatta South Park Cottages isimli alan o kadar popüler ki, Booker Washington Georgia'da başka bir alan inşa etmeye başladı.

South Park Cottages, Atlanta'nın hemen dışında 2023 yılında açılan ve fiyatları 190 bin ila 230 bin dolar arasında değişen 29 küçük evden oluşuyor.

Boyutları 35 ila 55 metrekare arasında değişen bir ve iki odalı birimlerden oluşan 29 evin tamamı, daha inşa edilmesine bir yıl kala iki ay içinde satıldı.

"AMACIMIZ KİRA FİYATINA EV SATMAK"

Tiny House (Minik ev) üreticisi Techie Homes'un sahibi ve kurucusu olan Washington, bölge halkına bir alternatif sunmak istediğini belirtti. Washington, "Erişilebilir ev sahipliği Atlanta'da bir sorun. Amacımız, küçük bir dairenin kira fiyatına ipotekle ev satmak" dedi.