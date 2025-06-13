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Haberler > Ekonomi > Yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Bu 3 başlığa dikkat! 

Yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Bu 3 başlığa dikkat! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş&#039;ten altın için kritik uyarı: Bu 3 başlığa dikkat! 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, İsrail'in İran'ı vurmasının ardından altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Altının yükselişinin 3 başlığa bağlı olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu gelişmeler net olarak görülmeden trend belli olmaz." dedi. 

İsrail'in İran'ı vurması piyasaları doğrudan etkiledi. Altının gramı 50 liradan fazla yükseliş gösterirken, şu sıralar ise 4.332 lira seviyesinde bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle altın fiyatlarının geleceği merak konusu. Ekonomist İslam Memiş'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Bu 3 başlığa dikkat!  - 1. Resim

İSLAM MEMİŞ'TEN KRİTİK UYARI 

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Memiş, altındaki yükselişin devam etmesini 3 başlığa bağladı. Memiş, "Bu gelişmeler net olarak görülmeden trend belli olmaz." dedi.

Yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Bu 3 başlığa dikkat!  - 2. Resim

Memiş'in açıklamaları şöyle: 

"İsrail’in İran’ı vurması altın fiyatlarında doğal yükselişi destekledi.
Altın fiyatlarının yükselişine ne kadar devam edeceği şu başlıklara bağlı:
- Ne kadar sürecek?
- İran misillemesi
- Çin ve Rusya’nın tavrı
Bu gelişmeler net olarak görülmeden trend belli olmaz.
İlk hedef 4.500 lira 3.500 $"

Yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Bu 3 başlığa dikkat!  - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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