Yüzde 25 kira zammı sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek'ten merak edilen soruya cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan yüzde 25'lik kira zammı sınırıyla ilgili konuştu. Uygulamanın devam edip etmeyeceği sorulan Bakan Şimşek, "Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, önümüzdeki ay tamamlanacak olan yüzde 25'lik kira zammı sınırıyla ilgili de net bir mesaj verdi. Bakan Şimşek düzenlemenin uzatılmayacağını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Program gerçekten çalışıyor, belirli alanlarda başarı çok net. Bazı alanlar sabır, kararlılık gerektiriyor. Büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru evrildik.

Büyük cari açık, erimiş rezervler o dönemin yansıması. Gelinen noktada net ihracatın büyümeye katkısı artı 1.6'ya döndü. İç talep hala güçlü ama daha ılımlı hale gelecek. Aşırı ısınmadan, ılımlı bir patikaya geçiş var.

Kaliteli ve dengeli bir büyüme var. Cari açık giderek daralıyor. Mayıs ayı itibarıyla cari açık 25 milyar dolara inmiş olacak. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,5'in altına inecek.

NET REZERVLER 4 YIL SONRA ARTIYA GEÇTİ

Swap hariç net rezerv geçen hafta cuma itibarıyla 2020'nin başından beri ilk kez artıya geçti. Eksi rezerv gündem olmaktan çıktı. Kısa vadeli kaynaklara sırtımızı dayamıyoruz. Merkez Bankası'na son 2 ayda 65 milyar dolar kaynak girişi oldu.

Kur korumalı mevduatta hacim 70 milyar doların altına indi. Risk primi yüksek çünkü programın başındayız. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var. Program beklenilenden daha iyi çalışıyor.

"KURU SERBEST BIRAKTIK"

Yıllık enflasyona baktığınız zaman eleştiri haklı. 'Bu program olmasaydı yıllık enflasyon nerede olurdu?' sorusu sorulmaz. Geçen seneki koşullara gidelim. Ülke çok büyük deprem yaşadı. Depremin enflasyona iki etkisi var. Bütçe açığını muazzam bir şekilde artırdı. İkincisi çok büyük olduğu için bazı büyükşehirlere nüfus kayışı oldu. O da kiraları artırdı. Deprem yılın ilk yarısında oldu ama enkazın temizlenip inşaatların başlaması yazı buldu. İnşaat maliyetleri ve işçilik ücretlerinde artış oldu.

Kuru serbest bırakmak zorunda kaldık. Uzun bir süre kur tutulmuş. Kuru serbest bıraktık, o ciddi şekilde enflasyonist... Kur geçişkenliği hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek. Depremin ve seçim etkisiyle bütçe açığının yüzde 10'lara çıkma ihtimalinden bahsediliyordu. Bütçe açığı yüzde 5'e çekmek için vergileri artırdık. Bunlar enflasyonist.

Bugün gelinen noktada yüzde 75,4 yüksek bir enflasyon ama geçmiş 12 ayı yansıtıyor. Baz etkisiyle yükselince neden atıfta bulunulmuyor? Maliye politikası ayağı güçlenecek, özellikle gelecek sene bütçe açığı yüzde 3'ün altına inecek. Bu sene hedefimiz açığı yüzde 5'in altına getirmek. Gelecek yıl dezenflasyonist maliye politikası uygulayacağız.

17 MİLYAR DOLARLIK YABANCI GİRİŞİ

Son 12 ayda yaklaşık net bazda 17 milyar dolarlık yabancı girişi var. Yabancıların tahvillerdeki oranı yüzde 10'lara gidiyor. Enflasyonu indireceğimize dair güven arttığı zaman ben inanıyorum çok ciddi fon akışı olacak.

Para piyasasındaki sıcak kaynağa sırtımızı dayayamayız. Bankalar uzun vadeli finansmalara da erişebiliyor. Çok büyük ihtimalle bu ay içerisinde Dünya Bankası Başkanı bizi ziyarete gelecek. 60 milyar doların üzerinde kaynağı Türkiye'ye kanalize edecekler, sırtımızı sıcak kaynağa dayamıyoruz.

Likidite konusunda gerekirse Hazine olarak destek olacağız, alternatiflere bakıyoruz, borçlanma sınırımız var. Yetkiler çerçevesinde durum değerlendirmesi yapıyoruz.

CARRY TRADE

Bizim ne örtük ne açık bir kur tahhüdümüz yoktur, olmayacaktır. Carry trade, piyasanın bir parçası, bu olacak. Program sonuç verdikçe vadelerin uzayacağını düşünüyorum. Ben risklerin azaldığı kanısındayım. Bizim tercihimiz küresel doğrudan yatırımlardır. Doğrudan yatırım istiyoruz, yatırımları artırmak zaman alır. Şu anda piyasa bizi sanki kredi notumuz 1,5 kademe daha yukarıdaymış gibi fiyatlıyor

KİRADA ZAM SINIRI UZATILACAK MI?

Hiçbir şey yapmazsak düzenleme temmuzda ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Kamu ihale reformu yapacağız. İstisnaları önemli ölçüde azaltacak adımlar atacağız. Vergide adalet ve etkinlik önemli bir önceliğimiz. Türkiye'deki kurumlar vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmı uzun yıllardır zarar beyan ediyorlar. (Asgari gelir vergisi) Bütün fikirleri değerlendiriyoruz.