Yüzde 25 zam gelmişti: 'Yok ilaç' sorunu devam edecek mi?

17 Aralık 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:07

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Türk Lirası cinsinden 1 euronun değeri, reel piyasa değerinin altında kalsa da yüzde 25 artırılarak 17,5483 TL'ye yükseldildi.

Güncel euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu. Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Euro kurunun artışına ilişkin Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan'dan değerlendirme geldi. Saydan, zammın reel kur olan 31,61 liranın ancak yüzde 55'ine ulaştığını belirtti.



TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan

'İLAÇ YOKU' PROBLEMİ DEVAM EDECEK

Saydan, şunları kaydetti:

"Bakanlıkça belirlenen kur son 8 yıldır, reel euro kurunun yüzde 50'si oranında seyretmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan 'ilaç yoku' probleminin en temel sebebi budur. Kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.

'NE YAPACAĞIMIZI KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ'

Ayrıca bu kararın yürürlüğe girmesi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışı bugün itibarıyla oldukça azalmaya başladı. 10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması zorunludur. Aksi halde hayati öneme sahip bir çok ilaç piyasada bulunamayacak duruma gelecek."

Saydan, "ilacın piyasada bulunabilir olması için euro kurunun güncellenmesinin yeterli olmayacağını" ifade ederek, "Bir an önce yerli ilaç sanayi desteğinin artırılarak, üretime geçilmesi gerekiyor. Bunun sonucunda hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de ilaç fiyat avantajı sağlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​