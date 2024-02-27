Yüzde 25'lik kira zammı sınırı kaldırılacak mı? Bakan Tunç 1 Temmuz'u işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zammı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı konusunda konuşan Bakan Tunç, "Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüzde 25'lik kira zammı sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan Bakan Tunç, sürenin sona ereceği 1 Temmuz tarihini işaret etti.

"GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENECEK"

Bakan Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili olarak, "2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in taktirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir" dedi.

"MÜLAKAT TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BELİRLENECEK"

Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat tarihleriyle ilgili de açıklama yapan Bakan Tunç, "23-24 Aralık'ta yazılı sınavı yaptık. Artık hakim ve savcı yardımcılığı sistemi başlattık. 1 yıl adalet akademisi, 2 yıl da tecrübeli hakim ve savcılar yanında daha donanımlı tecrübe ile kürsüye çıkacaklar. Mülakat tarihi önümüzdeki haftalarda belirlenecek" dedi.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI SINIRI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, 2022 yılında önlem amaçlı olarak düzenlemeye gidilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Süre daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzatıldı.