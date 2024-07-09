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Yüzde 40 ek vergi sonrası ilk zam Chery'den! Fiyatlar 100 bin TL arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzde 40 ek vergi sonrası ilk zam Chery&#039;den! Fiyatlar 100 bin TL arttı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli otomotiv firmalarına getirilen yüzde 40'lık ek vergi düzenlemesinin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak edilirken, ilk zam Chery'den geldi. Chery, Türkiye fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı. Diğer Çinli firmaların da önümüzdeki günlerde fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Çinli menşeili araçların ithalatına yüzde 40 ek vergi getirme kararı almıştı. Daha sonra yatırım teşvik belgesi alan firmalar bu durumdan muaf olacağı duyuruldu. Söz konusu düzenleme dün itibarıyla yürürlüğe girdi. 

FİYATLAR GÜNCELLENMEYE BAŞLANDI

Söz konusu düzenlemenin fiyatlara nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, Çinli firmalar liste fiyatlarını güncellemeye başladı. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle Çinli şirketlerden vergi nedeniyle ilk zam geldi. 

CHERY'DEN 100 BİN TL ZAM 

Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın EKONOMİ gazetesine verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

DİĞER FİRMALARIN DA GÜNCELLENMESİ BEKLENİYOR

Bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

BYD'DEN TÜRKİYE DEV YATIRIM 

Öte yandan Çinli BYD ise Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Dün imzalanan anlaşmaya göre, Çinli firma Türkiye 1 milyar dolar yatırım yapacak. Söz konusu yatırımlar yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurulması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

 

Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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