Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Zincir marketlerde ucuz et kampanyası başladı! İşte kıyma ve kuşbaşının fiyatı

Zincir marketlerde ucuz et kampanyası başladı! İşte kıyma ve kuşbaşının fiyatı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'ne üye zincir marketlerde Ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi. Bugün itibarıyla başlayan uygulama kapsamında kıymanın kilogramı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 lira olarak belirlendi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında Ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı. Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor. 

Zincir marketlerde ucuz et kampanyası başladı! İşte kıyma ve kuşbaşının fiyatı - 1. Resim

"DÜNDEN BERİ YOĞUNLUK VAR" 

Kampanyaya dahil olan ve Ümraniye'de bulunan bir markette açıklama yapan mağaza müdürü İbrahim Ülker, ESK'nin böyle bir işlem yapmasının ve marketlerin buna katılmasının güzel bir çalışma olduğunu söyledi. Yapılan protokol kapsamında hanelere piyasa ortalamasının altında et girmesinin tüketiciyi sevindirdiğini anlatan Ülker, bazı tüketicilerin de bu duruma şaşırdığını anlattı.

Kampanyaya katılan bir markette çalışan Züleyha Uzunbay da başlayan uygulama sayesinde vatandaşın daha uygun fiyata kıyma ve kuşbaşı et alabildiğini kaydederek, "Mağazamızda dünden beri yoğunluk var. Bugün de devam ediyor. Müşterilerimiz de memnun. Ramazan ayı boyunca bu fiyatlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Marketin kasap reyonunda çalışan Yusuf Taş ise uygulamadan önce kilogramı 450-500 liraya satılan kıymanın şu an 314 liraya düştüğünü belirterek, uygulamanın müşterilere çok olumlu yansıdığını bildirdi.

Zincir marketlerde ucuz et kampanyası başladı! İşte kıyma ve kuşbaşının fiyatı - 2. Resim

İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketler şöyle:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İkinci el araç alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Fiyatların artacağı tarih belli oldu - Ekonomiİşte fiyatların yükseleceği tarihBakan Özhaseki müjdeyi verdi! 0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor - Ekonomi0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyorEn değerli bankalar belli oldu! İlk 500'de Türkler de var - Ekonomiİlk 500'de Türkler de varEt ve kıymada Ramazan indirimi! Marketler Et ve Süt Kurumu ile anlaşma imzaladı - EkonomiEt ve kıymada Ramazan indirimi!Dört elektrikliden biri Togg! Yerli otomobil pazarda açık ara lider oldu - EkonomiDört elektrikliden biri Togg!Kimse bilmiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Birikmiş binlerce liranız olabilir - EkonomiKimse bilmiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Birikmiş binlerce liranız olabilirÜnlü oyuncunun geliri dudak uçuklattı! Listede iki isim dikkat çekti: İşte dünyanın en çok kazananları... - EkonomiÜnlü oyuncunun geliri dudak uçuklattı! Listede iki isim dikkat çekti: İşte dünyanın en çok kazananları...
Sonraki Haber Yükleniyor...