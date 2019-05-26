Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt il merkezileri ile Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi ilçelerde, terör nedeniyle zarar gören binaların yerine, TOKİ yeni konutlar inşa ediyor. Bugüne kadar TOKİ tarafından yaklaşık 6 milyar 500 milyon TL’lik dev yatırım ile 35 bin civarında konut yapıldı. Kirada kalan vatandaşlara valilik tarafından kira yardımı devam ederken, inşaatı tamamlanan konutların hak sahiplerine verilme işlemini TOKİ sürdürüyor. Bu kapsamda Şırnak genelinde 10 bin 731 konut, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 12 etapta 5 bin 51 konut, 498 adet dükkân, 5 adet cami, 4 adet taziyeevi ve 3 adet okul inşaatı, Batman ve ilçelerinde 4 bin 920 konut yapıldı. Batman’da ayrıca stadyum ve kapalı yüzme havuzu, öğretim kurumları, sağlık ocakları, camiler ve ticaret merkezleri de hayata geçirildi. Siirt’te ise 805 adet konut, 16 derslikli ilkokul, 1 cami ve ticaret merkezi yapımı gerçekleşti. Yine Siirt’in Baykan ilçesinde 55 konut, 145 dükkan, 2 adet müştemilat inşaatları tamamlandı. Diyarbakır’ın Sur ilçesi de yeni yapılarla modern görünümüne kavuştu.