Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu sürede 1,8 milyon adet gayrimenkulün satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 8 milyon 153 bin işlem gerçekleştirildi. Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de 8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon 278 bin, 2015'te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı. Ocak-ekim döneminde el değiştiren 1,8 milyon gayrimenkul için tapu dairelerinde ibraz edilen değer 282 milyar 204 milyon 746 bin 794 lira olarak gerçekleşti. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 3 trilyon 842 milyar liraya ulaştı. On ayda gerçekleşen satışlardan yaklaşık 7 milyar 340 milyon liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri ise yaklaşık 7 milyar 804 milyon lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.