Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Üretim-ihracat ve istihdam temelinde ilerleyen yeni ekonomi stratejisi, Türkiye’nin daha sağlam zeminde büyümesine imkân tanıyor. Ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul ve inşaat malzemesi ihracatında da aynı olumlu rüzgâr esiyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, pandemiye rağmen inşaat malzemesi ihracatında ciddi bir artış yaşandığını belirterek “İnşaat malzemesi sanayisi 2021’i yüzde 20’lik bir büyüme ile tamamlayacak. Bu da 30 milyar dolar ihracat demek. 2022’de ise Covid-19 etkisinin azalmasıyla beraber yenileme alışkanlıklarının devam edeceği ama 2020 ve 2021’deki kadar etkin olmayacağı kanaatindeyiz. İnşaat sektörünün büyüme hareketine başlayacağını, ihracattaki büyümemizin de devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

BÜYÜME SÜRECEK

Sektörün ihracatının son dönemde hızla arttığını vurgulayan Tayfun Küçükoğlu “2021’deki ihracat gelişmeleri başından bu yana güçlü bir yükseliş gösteriyor. Son 3 yıldır, yani 2018, 2019 ve 2020’de yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun yanında ortalama 7 milyar dolarlık ithalatımız oldu. 2020’de ihracatta 60 milyon tonla rekor kırdık. 2021’e geçtiğimiz zaman 21 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 48’lik artışla 30 milyar dolara ulaşacağını ve tonaj açısından da yüzde 9’luk bir büyüme sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME TAM GAZ DEVAM

Çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve deprem riskiyle karşı karşıya olan ülkemizdeki konutları yenilemek adına başlatılan kentsel dönüşüm projeleri de devam ediyor. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve M. Akif Ersoy Mahallerini içine alan bölgede geliştirilen Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. etaba geçildi. Projenin inşaat aşaması, depreme dayanıksız binaların yıkılmasıyla başlatıldı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Sokak’ta yer alan depreme dayanıksız 32 bina ve 122 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Üsküdar’da gerçekleştirdikleri Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Çamlıca Camii’mizin eteklerinin bize yakışır şekilde bir mimari vizyon kazanması, camiimize ve vatandaşlarımıza yakışır bir duruma dönüşmesi için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.