Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    BizimEvler 9 ve 10'da bir yıl erken teslim

    Bugüne kadar 25 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan İhlas Holding İnşaat Grubu, satışların devam ettiği BizimEvler 9 ve BizimEvler 10 projelerinde, taahhüt ettiğinden 1 yıl önce teslimlere başladı. Projelerde ‘hemen teslim’ şartlı ev sahibi olma imkânı da devam ediyor...

    BizimEvler 9 ve 10&#039;da bir yıl erken teslim
    Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul’da planlı şehirleşme ve kent yaşamının en başarılı örnekleri arasında gösterilen Ispartakule’nin en yeni projeleri BizimEvler 9 ve BizimEvler 10’da 1 yıl erken teslim sevinci yaşanıyor. Bölgenin en büyük yatırımcısı olan ve bugüne kadar 8 projeyle Ispartakule’de yaklaşık 6 bin konut üreten İhlas Holding İnşaat Grubu, hemen teslim fırsatı ve cazip ödeme alternatifleriyle ev sahibi olma imkânı sunuyor.

    ERKEN TESLİM SEVİNCİ YAŞANIYOR

    Bugüne kadar 25.000 aileyi ev sahibi yapan ve imza attığı projelerin tamamında ferah hayat alanları sunan İhlas Holding İnşaat Grubu, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş yüksek malzeme kalitesine sahip yapılar inşa ediyor. Projelerinin tamamında aile konseptini ön planda tutan ve Ispartakule’de büyük yatırımlara imza atan İhlas Holding İnşaat Grubu, BizimEvler 9 ve BizimEvler 10 projelerinde yaşayacak sakinlere 1 yıl erken teslim sevinci yaşatıyor.

    2+1’DEN 4+1’E KADAR GENİŞ TASARIM

    İhlas İnşaat yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ferah kullanım alanına sahip, yaşama değer katacak geniş metrekarelerde tasarlanmış 3+1 ve 4+1 tipinde konut alternatiflerinin olduğu BizimEvler 9 projesinde ayrıca sosyal imkânlarla birlikte site sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek 16 adet cadde dükkânı yer alıyor. Geniş yeşil alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayatın kapılarının aralandığı ve 2+1, 3+1, 4+1 tipinde konut alternatiflerinin yer aldığı Bizim Evler 10 projesinde ayrıca sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve bölgeye büyük bir hareketlilik katma potansiyeli yüksek olan 44 adet cadde dükkânı bulunuyor. Projede kapalı yüzme havuzu, fitness center ve Türk hamamıyla birlikte çocuk oyun alanları, basketbol ve futbol sahaları yer alıyor.

    BizimEvler 9 ve 10'da bir yıl erken teslim

    KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ MANZARALI BİZİMEVLER 11

    İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule’de BizimEvler 9 ve 10 projelerinde ailelere erken teslim sevinci yaşatırken, bölgenin son incisi BizimEvler 11’de de inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere alternatif büyüklüklere sahip 582 daire ve 55 cadde dükkânının yer alacağı BizimEvler 11 projesinde kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru, futbol-voleybol-basketbol sahaları, süs havuzları ve tenis kortu gibi sosyal donatıları ile site sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Devlet yatırımları ve ulaşım akslarının tam merkezinde konumlandırılan BizimEvler 11, eşsiz Küçükçekmece Gölü manzarasıyla da benzersiz bir hayata davet ediyor.

    YAŞAMIN MERKEZİNDE ULAŞIMIN KALBİNDE

    Teslimleri 1 yıl erken gerçekleştirilecek Bizim Evler 9 ve BizimEvler 10 projeleri, İstanbul’un en sağlam bölgelerinden Ispartakule’de, radye temel, tünel kalıp ve taşıyıcı perde duvar sistemleriyle hayata geçirilirken site sakinlerine eşsiz bir lokasyon avantajı da sunuyor. Her iki proje de TEM Otobanı, Yüksek Hızlı Tren,  Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devlet yatırımlarına çok yakın bir mesafede konumlandırılıyor.

    Düzenleyen:  - Emlak
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bizimevler
    Haberler > Emlak > BizimEvler 9 ve 10'da bir yıl erken teslim
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2024’te e-kontrat dönemi başlıyor - Emlak2024’te e-kontrat dönemi başlıyorMevduat birikimlerinde ibre konuta dönecek - EmlakMevduat birikimlerinde ibre konuta dönecekGayrimenkulde 2024 çok daha iyi olacak - EmlakGayrimenkulde 2024 çok daha iyi olacakHafriyatsız şömine keyfi nasıl yapılır? - EmlakHafriyatsız şömine keyfi nasıl yapılır?Gayrimenkulün finans ihtiyacına ‘fon’ çözümü - EmlakGayrimenkulün finans ihtiyacına ‘fon’ çözümüDepremzedeler yeni yıla evlerinde girecek - EmlakDepremzedeler yeni yıla evlerinde girecekPiyasa rayına oturdu, kiralar düşüşe geçti - EmlakPiyasa rayına oturdu, kiralar düşüşe geçti
    Sonraki Haber Yükleniyor...