BizimEvler 9 ve 10'da bir yıl erken teslim

28 Aralık 2023 06:08 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 06:08

İstanbul’da planlı şehirleşme ve kent yaşamının en başarılı örnekleri arasında gösterilen Ispartakule’nin en yeni projeleri BizimEvler 9 ve BizimEvler 10’da 1 yıl erken teslim sevinci yaşanıyor. Bölgenin en büyük yatırımcısı olan ve bugüne kadar 8 projeyle Ispartakule’de yaklaşık 6 bin konut üreten İhlas Holding İnşaat Grubu, hemen teslim fırsatı ve cazip ödeme alternatifleriyle ev sahibi olma imkânı sunuyor.

ERKEN TESLİM SEVİNCİ YAŞANIYOR

Bugüne kadar 25.000 aileyi ev sahibi yapan ve imza attığı projelerin tamamında ferah hayat alanları sunan İhlas Holding İnşaat Grubu, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş yüksek malzeme kalitesine sahip yapılar inşa ediyor. Projelerinin tamamında aile konseptini ön planda tutan ve Ispartakule’de büyük yatırımlara imza atan İhlas Holding İnşaat Grubu, BizimEvler 9 ve BizimEvler 10 projelerinde yaşayacak sakinlere 1 yıl erken teslim sevinci yaşatıyor.

2+1’DEN 4+1’E KADAR GENİŞ TASARIM

İhlas İnşaat yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ferah kullanım alanına sahip, yaşama değer katacak geniş metrekarelerde tasarlanmış 3+1 ve 4+1 tipinde konut alternatiflerinin olduğu BizimEvler 9 projesinde ayrıca sosyal imkânlarla birlikte site sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek 16 adet cadde dükkânı yer alıyor. Geniş yeşil alanlarıyla ayrıcalıklı bir hayatın kapılarının aralandığı ve 2+1, 3+1, 4+1 tipinde konut alternatiflerinin yer aldığı Bizim Evler 10 projesinde ayrıca sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek ve bölgeye büyük bir hareketlilik katma potansiyeli yüksek olan 44 adet cadde dükkânı bulunuyor. Projede kapalı yüzme havuzu, fitness center ve Türk hamamıyla birlikte çocuk oyun alanları, basketbol ve futbol sahaları yer alıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ MANZARALI BİZİMEVLER 11

İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule’de BizimEvler 9 ve 10 projelerinde ailelere erken teslim sevinci yaşatırken, bölgenin son incisi BizimEvler 11’de de inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere alternatif büyüklüklere sahip 582 daire ve 55 cadde dükkânının yer alacağı BizimEvler 11 projesinde kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru, futbol-voleybol-basketbol sahaları, süs havuzları ve tenis kortu gibi sosyal donatıları ile site sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Devlet yatırımları ve ulaşım akslarının tam merkezinde konumlandırılan BizimEvler 11, eşsiz Küçükçekmece Gölü manzarasıyla da benzersiz bir hayata davet ediyor.

YAŞAMIN MERKEZİNDE ULAŞIMIN KALBİNDE

Teslimleri 1 yıl erken gerçekleştirilecek Bizim Evler 9 ve BizimEvler 10 projeleri, İstanbul’un en sağlam bölgelerinden Ispartakule’de, radye temel, tünel kalıp ve taşıyıcı perde duvar sistemleriyle hayata geçirilirken site sakinlerine eşsiz bir lokasyon avantajı da sunuyor. Her iki proje de TEM Otobanı, Yüksek Hızlı Tren, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devlet yatırımlarına çok yakın bir mesafede konumlandırılıyor.