İhlas Haber Ajansı'na 3 ödül birden

14 Aralık 2023 18:29 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 18:33

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AGC'nin 2022 Yılın Gazetecileri Ödül Töreni, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Törenin açılışında konuşan AGC Başkanı İdris Taş, "Gazeteciliğin merkezinde insan var. Merkezinde insan olan, doğaya, çevreye tüm canlılara, yaşamsal risklere karşı refleks gösteren mesleğin mensuplarıyız. Topluma haber veriyoruz, bilgilendiriyoruz ama gazeteciliğin olmazsa olmazlarından biri topluma örnek olmak. Ne kadar kutsal bir mesleğin mensubu olduğumuzun farkındayız. Daha güzel dünyaya kafa yoran kalem oynatan söz söyleyen tüm insanlar bizim için değerlidir" diye konuştu.

"YAZILI BASINDAN İNTERNET MEDYASINA GEÇİŞ YAPIYORUZ"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ise, "Yazılı basın can çekişiyor. Komayı geçtik entübe edilmiş durumdayız. İllerde gazetelerimiz okunmaz oldu. Yazılı basından internet medyasına sosyal medyaya geçiş yaşıyoruz. Yerel gazeteler, televizyonlar sıkıntı içerisinde" dedi.

"ANTALYA'MIZIN SESİ, GÖZÜ, KULAĞI"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de şunları söyledi: "Gün geçtikçe zorlaşan koşullarda, her biriniz özverili çalışmalarınızla, objektif gazetecilik prensiplerine bağlı kalarak, toplumun nabzını tutuyor ve sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Atamızın 'Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği, turizmin ve tarımın başkentine hizmet etmenin bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmenizden dolayı sizleri kutluyorum. Antalya’mızın sesi, gözü kulağı olarak, kent adına, kentli adına şehrimizin tanıtımına, doğaya, çevreye ve toplumsal olaylara verdiğiniz destekle sorunun değil çözümün birer parçası olduğunuz için de teşekkür ediyorum. 39 yıldan bu yana Antalya’da gazetecilerin meslek örgütü olarak çalışmalarını başarıyla sürdüren Antalya Gazeteciler Cemiyetini de kutluyorum. Cemiyetimizin geçen yılki ödül töreninde İdris Taş başkanımızın sizler adına sosyal tesis alanı talebi olmuştu. O gün size vermiş olduğum sözümü, bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum.”

İHLAS HABER AJANSI MUHABİRLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende konuşmaların ardından gazetecilere ödülleri verildi. İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsa Akar ’Asfaltta Çalışıp Parke Sahada Türkiye Şampiyonu Oldular’ çalışmasıyla 'Yılın Spor Ödülü'nü Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı’nın elinden aldı. İHA Muhabiri Ertuğrul Gün, Güncel Haber Fotoğrafı alanında ’Kahraman İtfaiye Eri’ çalışmasıyla ödülünü Döşemealtı Belediye Başkan Vekili Cevat Yanar’ın elinden aldı. İHA Muhabiri Suat Metin ise Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı alanında ise ’Bayrak’ çalışmasıyla ödülünü TRT Antalya Müdürü Hikmet Kocaman’ın elinden aldı.