İnşaat tedarikçileri deprem bölgesiyle ayakta duruyor

Mevcut ekonomik durgunluktan en fazla etkilenen gayrimenkul sektöründe, inşaat tedarikçileri, deprem bölgesindeki iş hacmi ile ayakta kalmayı başardı. Bugün bölgede 1.274 şantiyede 11 binden fazla işçi çalışıyor. Bölgeye milyarlarca liralık yatırım yapıldı. 260 alt meslek dalı, deprem bölgesindeki iş faaliyetlerinden olumlu etkilendi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. 11 ilimizin etkilendiği, 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 850 bin konut ve ticari yapının yıkıldığı büyük deprem, tarihe ‘asrın felaketi’ olarak geçti.

Hükûmet, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir refleks ile bölgeye müdahale etti. Enkazlar hızla kaldırıldı, yaralar sarıldı, depremzedelerin yeni evlerine kavuşması için 11 ile 1.240 şantiye kuruldu. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için 11 bin kişi ile için çalışmalar başlatıldı. Bugün şantiyelerde çalışan işçi sayısı 110 bini buldu. Tüm bu çaba, bugüne dek 76 bin konutun hızla teslim edilmesi ile taçlandı.

200 BİN KONUT TESLİM OLACAK

Bugün hem gayrimenkul sektörü zor bir dönemden geçiyor. Hem satış hem de arz tarafından sıkıntılar yaşanıyor. Ancak inşaat tedarikçileri, sektörde yaşanan bu krizi, deprem bölgesine tutunarak aşmayı başardı. Mevcutta 76 bin konutun teslimi gerçekleşti. Ayrıca ayda 25-30 bin konutun teslimi de yapılacak. Yıl sonuna kadar 200 bin konut depremzede vatandaşlarımıza verilecek. İşte bu iş hacmi; inşaat malzemesi üreticilerinden, inşaat işçilerine, çimento ve demir sektöründen, ağır vasıtaya ve mobilyacıya kadar birçok alana olumlu etki yaptı. Bugün 260 meslek dalı, deprem bölgesindeki ticaret hacmi nedeniyle ticaretlerine devam etmeyi başardı.

SON TEKNOLOJİ İLE YAPILIYOR

TOKİ deprem bölgesindeki inşaatlarında yeni bir sistem uyguluyor. Bu kapsamda binalar içiçe geçen bloklardan oluşuyor. Bu sistem 9 büyüklüğündeki depreme ve saatte 200 kilometre hızdaki bir kasırgaya karşı dayanıklı. Ayrıca bağımsız parçaların bir araya gelmesiyle oluşturulan binaların yapımı da daha kolay.

BÖLGE, CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Şu ana kadar 11 ilimizde 276 bin konutun inşasına başladık ve bu çerçevede 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde 11 bir ilde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak. Bölgenin Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak, cazibe merkezi olarak yine burada turizmin devam ettiği, yine burada ticaretin devam ettiği şehirler, ilçeler olarak anılacak. Bunun için de devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları çerçevesinde yapılması gereken tüm yatırımları yapmaktadır. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf söz konusu değildir. Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse, şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyaçları giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır” diye konuştu.

YERLİ TEDARİKÇİ GÖREVİNİ YAPTI

İnşaat malzemesi sektörü oyuncuları deprem bölgesinde yapılacak olan konutların için 13 milyon ton çimento ihtiyacı olduğunu belirterek “Bölgede 18 çimento fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalar ihtiyacı karşılayacak durumdalar. Yıllık kapasiteleri 30 milyon tonun üstünde… Ayrıca cam tedariği konusu da önemli. Yapılan araştırmalara göre deprem konutları için 7,5 milyon metrekarelik ısıcam ihtiyacı var. Bu talep de karşılanabiliyor. Öte yandan demir, kap ve pencere, iç dekorasyon, mutfak ve banyo dolapları gibi temel ihtiyaçlar da iç pazardan karşılanıyor. Yerli tedarikçi görevini yaptı” dedi.

ŞANTİYELER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

11 ilde hummalı çalışma devam ediyor. TOKİ ve müteahhitler bölgenin yeninden ayağa kaldırılmasında büyük rol oynuyor. Deprem bölgesinde inşaat çalışmaları yapan bir müteahhit “Dünyada örneğin görülmemiş bir hızla yeni binalar inşa ediliyor. Yüz binlerce işçi gece gündüz demeden emek veriyor. 11 ildeki şantiyelerde ışıklar hiç sönmüyor. Kamyon trafiği aralıksız sürüyor. 2 yılda 200 bin konutu inşa etmek kolay değil. Üstelik enkaz kaldırmak ve bölgedeki sosyal durumu da dikkate almak gerekiyor. 11 ile milyarlarca liralık yatırım yapılıyor” dedi.

SEKTÖR 6 ÇEYREKTİR ARALIKSIZ BÜYÜYOR

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği raporlarında da, sektörün büyümesi dikkat çekiyor. Son açıklanan raporda inşaat malzemesi sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,8 arttığı, Üretim artışının ilk çeyrekte ise yüzde 10,9 olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca 6 çeyrektir sektörün büyüme kaydettiği de raporda yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde, üretim çimentoda yüzde 26,8, hazır betonda yüzde 26,5, demir-çelik çubuk profilde yüzde 24 ve inşaat camlarında yüzde 22,4 artış gösterdi. Yaşanan bu büyümede deprem bölgesinin ihtiyaçlarının karşılanması etkili oldu.