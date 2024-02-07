Şehirden kaçan Çanakkale'ye gidiyor! Yatırımcı gözünü arsalara dikti, fiyatlar rekor kırıyor

Megakent İstanbul ve diğer büyük şehirlere yakın olması nedeniyle tercih edilen Çanakkale'de, artan talep nedeniyle arazi ve tarla fiyatları katlandı. Kentte 10 dönüm arsa, arazi ve tarla fiyatı 25 milyon liraya kadar çıkıyor.

Yaşanabilirlik açısından ön plana çıkan ve büyük şehirlere yakınlığı ile tercih edilen Çanakkale'de emlak sektörü hareketlendi. Özellikle pandemi döneminde kaçış noktası olarak belirlenen kentteki köylerde fiyatlar katlandı. Yükselen emlak değerleri bölgedeki yatırımcıların ve alıcıların dikkatini çekmeye devam ederken, vatandaşların ise dana çok tiny house ya da bungalov evle doğal yaşam tercih ettiği belirtildi.

ARTIŞIN TEMEL SEBEBİ ŞEHİRLERDEN KAÇIŞ

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Suluca-Kemiklialan bölgesinde 10 dönümlük bir alan 20 milyon-25 milyon, merkeze bağlı Çıplak-Kumkale ve Tevfikiye köylerindeki Batak Ovası'nda ise 10 dönümlük alan 4-5 milyon gibi fiyatlardan satılıyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirliği Derneği (TÜGEM) Çanakkale İl Başkanı Mustafa Alptuğ Akkoca, fiyat artışının temel sebeplerinden bir tanesinin İstanbul, İzmir ve Bursa’daki vatandaşların göç için Çanakkale'yi tercih etmeleri olduğunu söyledi.

METREKARE BİRİM FİYATI 40 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Pandemi sonrası bu bölgelere yönelimin hem arazi fiyatlarını, hem de metrekare birim fiyatlarını yükselttiğini söyleyen TÜGEM İl Başkanı Akkoca, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasıyla ulaşımın kolaylaşması, İstanbul’dan buraya gelecek vatandaşlarımızın deprem korkusuyla, hatta son günlerde duyduğumuz yağma korkusuyla burayı tercih etmeleri de Çanakkale’deki fiyatların taleple birlikte artmasını da sağladı" dedi.

"Artık bugün geldiğimiz noktada 400-500 lira dönümüne ancak tarla, araziler bulabiliyoruz" diyen Akkoca, "Zaten 10 bin liranın altında neredeyse arsa bulmak mümkün değil, imarlı arsalarda böyle fiyatlar var. Çanakkale merkeze, mahallelere geldiğimizde de 40 bin liradan başlayan metrekare birim fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Bu tabii talebin çoğalması, İstanbul, İzmir, Bursa üçgenindeki göçün yoğun olması, Çanakkale'nin tercih edilmesi sebebi de fiyatların artacağının göstergesi" ifadelerini kullandı.

TINY HOUSE YA DA BUNGALOV TERCİH EDİYORLAR

Akkoca, "İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde genel itibarıyla insanlar müstakil parsel, arsa, arazilerde bir tiny house ya da bungalov evle doğal yaşam tercih ediyorlar. Son dönemde bu yönelim çok artarken, pandeminin etkisi bunda çok yüksek. Hatta 2021-2022 yıllarında pandemi sonrasında konuttan daha fazla arsa ve arazinin satıldığını söylemek mümkün" diye konuştu.