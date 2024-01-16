4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı

16 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:12

2022 yılında keşfedilen organizma, daha önce gördüğünüz hiçbir canlıya benzemiyor. 4 bin 500 yıldır denizaltında gizleniyor. Görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

4.500 YILDIR DENİZİN ALTINDA SAKLANIYOR

Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre Posidonia Australis adındaki su altı çayırının tamamı, tek bir organizma gibi davranıyor çünkü içindeki tüm bitkiler aynı genetik yapıyı paylaşıyor. Hepsi, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlar da denebilir.

DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLISI

Yaklaşık 4 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, “rizom” olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. Daha da ilginci, Poseidon otu ile gizemli ve bilinmeyen bir türün melezi olması.

Birbirlerine bağlı olma durumları, bağlantılar aracılığıyla besin alışverişinde bulunmalarına ve tek bir organizma olarak yaşamalarına da imkan tanıyor.

Başka bir içeriğimizin konusu olan dünyanın en yaşlı canlı organizmasında da benzer bir durum var. Köklerinden yepyeni organizmalar üreten Pando ağaçlarının hepsi, yer altından birbirine bağlı.

Üstelik en eskileri 130 civarı yaşlarda olan bu ağaçlardan neredeyse 50 bin tane var! Organizmanın yaşının ise 80 bin olduğu tahmin ediliyor fakat bu kesin bir veri değil.