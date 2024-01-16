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    4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı

    Kaynak: WEB Tekno / Düzenleyen:

    Dünya üzerinde bulunan en büyük canlılar genellikle dinozor ve balina olarak bilinir. Ancak sandığınız gibi hiç değil. Bu canlıyı görünce ağzınız açık kalacak. 4 bin 500 yıldır denizaltında saklanıyor. İşte dünyanın en büyük canlısı!

    Güncel Haberleri  / WEB Tekno

    2022 yılında keşfedilen organizma, daha önce gördüğünüz hiçbir canlıya benzemiyor. 4 bin 500 yıldır denizaltında gizleniyor. Görünce gözlerinize inanamayacaksınız. 

    4.500 YILDIR DENİZİN ALTINDA SAKLANIYOR 

    Webtekno'nun aktardığı bilgilere göre Posidonia Australis adındaki su altı çayırının tamamı, tek bir organizma gibi davranıyor çünkü içindeki tüm bitkiler aynı genetik yapıyı paylaşıyor. Hepsi, tek bir ortak ebeveynden doğan klonlar da denebilir.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLISI 

    Yaklaşık 4 bin 500 yaşında olduğu tahmin edilen organizma, “rizom” olarak bilinen yer altı klonal filizleri yoluyla binlerce yıldır çoğalmaya devam ediyor. Daha da ilginci, Poseidon otu ile gizemli ve bilinmeyen bir türün melezi olması.

    Birbirlerine bağlı olma durumları, bağlantılar aracılığıyla besin alışverişinde bulunmalarına ve tek bir organizma olarak yaşamalarına da imkan tanıyor.

    4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı

    Başka bir içeriğimizin konusu olan dünyanın en yaşlı canlı organizmasında da benzer bir durum var. Köklerinden yepyeni organizmalar üreten Pando ağaçlarının hepsi, yer altından birbirine bağlı.

    Üstelik en eskileri 130 civarı yaşlarda olan bu ağaçlardan neredeyse 50 bin tane var! Organizmanın yaşının ise 80 bin olduğu tahmin ediliyor fakat bu kesin bir veri değil. 

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: WEB Tekno
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